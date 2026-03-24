Crece el uso de aditivos por fallas mecánicas vinculadas a la gasolina

La creciente demanda de aditivos para vehículos responde a fallas cada vez más frecuentes como dificultad en el arranque y vibraciones, según reportes de talleres mecánicos que atienden a conductores preocupados por el rendimiento de sus motores.

Desde el sector aseguran que estos productos han mostrado resultados positivos en algunos casos, especialmente cuando se aplican ante los primeros síntomas.

“Le ponemos el aditivo y te ayuda, con esto estás tranquilo”, explicaron desde un taller especializado.

Sin embargo, también advierten que los aditivos no son una solución definitiva. Cuando el problema avanza, es necesario realizar procedimientos más profundos, como la limpieza interna del motor o descarbonizado con equipos especializados.

“Si no da con el aditivo, ya es recomendable directamente hacer una limpieza con equipo”, señalaron.

Uno de los principales problemas identificados es la rápida formación de carbonilla en los motores, lo que reduce la efectividad de soluciones temporales.

“La carbonilla se está formando muy rápido, incluso en pocos días vuelve a aparecer”, alertaron.

Ante esta situación, los especialistas recomiendan priorizar el mantenimiento preventivo y acudir oportunamente a talleres mecánicos para evitar daños mayores en los vehículos.

“La clave está en la prevención y en atender el problema a tiempo”, concluyeron.

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