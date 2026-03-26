"Aprovechaba cuando ella pastoreaba": Buscan a sujeto de 24 años por abusar de su sobrina menor de edad en el valle alto

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Cochabamba investiga un grave caso de violación a una niña, niño o adolescente en el municipio de Anzaldo. La víctima, una menor de 14 años, habría sido abusada de forma sistemática por su tío político, identificado como un joven de 24 años, quien actualmente se encuentra con paradero desconocido.

Modus operandi y manipulación

Según el informe brindado por el director departamental de la Felcv, coronel Marcelo Núñez, los abusos habrían comenzado durante la gestión 2025. El agresor aprovechaba los momentos en que la adolescente se encontraba sola realizando labores domésticas y de campo, como el lavado de ropa en el río y el pastoreo de ovejas.

Para garantizar el silencio de la víctima, el sujeto recurría a la manipulación mediante la entrega de dinero, frutas y otros regalos. Además, las investigaciones preliminares revelaron una preocupante agravante: el hombre obligaba a la menor a consumir pastillas anticonceptivas con el fin de evitar un embarazo que pudiera dejar al descubierto las agresiones.

"El sujeto aprovechaba la distancia y las actividades diarias de la menor. Le daba su propia ropa para que ella la lavara y la contentaba con ciertos regalos para que no hablara", detalló Núñez.

Denuncia y búsqueda del sospechoso

Tras romper el silencio y relatar lo sucedido, la menor recibió el apoyo necesario para formalizar la denuncia. Ante la gravedad del hecho y el riesgo de fuga, las autoridades policiales han activado los protocolos de búsqueda para dar con la captura del tío político, quien ya cuenta con una orden de aprehensión en su contra.

El caso ha generado consternación en la comunidad de Anzaldo, mientras que la Felcv continúa con las actuaciones correspondientes para derivar los antecedentes al Ministerio Público y asegurar que el responsable enfrente a la justicia.

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