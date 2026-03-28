Denuncian a un hombre por abuso continuado de su sobrina menor de edad en Cochabamba

Un nuevo caso de violencia sexual intrafamiliar estremece a la ciudad de Cochabamba. La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) inició una investigación de oficio tras la denuncia presentada por una madre de familia, quien acusó a su propio familiar de haber abusado sexualmente de su hija de forma continua.

El director departamental de la Felcv, Cnel. Marcelo Núñez, informó que el caso fue canalizado inicialmente a través del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) y posteriormente remitido a la Fiscalía. Según el testimonio preliminar de la menor, las agresiones no fueron un hecho aislado, sino que se habrían suscitado de manera sistemática durante un tiempo prolongado antes de ser reveladas.

Para garantizar el bienestar de la menor y recolectar las pruebas necesarias para el proceso judicial, las autoridades han dispuesto las siguientes medidas:

Abordaje psicológico: La víctima está recibiendo atención especializada para evaluar el daño emocional y obtener su testimonio mediante métodos no revictimizantes.

Examen forense: La Felcv se encuentra a la espera del informe médico-forense que confirmará el alcance de las agresiones físicas.

Coordinación interinstitucional: Se ha establecido un trabajo conjunto entre la Fiscalía, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el SLIM para asegurar el cumplimiento de los derechos de la niña.

Núñez enfatizó que la institución no escatimará esfuerzos para que el responsable reciba la sanción que marca la ley. "El caso se está investigando, vamos a llegar hasta los extremos para que se determine la responsabilidad. Trabajamos para que no se prive de su derecho a ninguna persona y los casos lleguen a esclarecerse", puntualizó la autoridad policial.

Por el momento, las autoridades mantienen en reserva mayores detalles sobre la identidad de los involucrados para proteger la integridad de la menor, mientras se espera que en las próximas horas se emitan las órdenes de aprehensión correspondientes contra el sindicado.

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