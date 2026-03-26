Tras una reunión entre el Gobierno y la dirigencia del transporte de La Paz, ambas partes alcanzaron un acuerdo que derivó en la desactivación de los bloqueos que se registraban en la sede de Gobierno desde el pasado miércoles.

El dirigente de los choferes del departamento, Edson Valdez, confirmó que se está levantando el paro y las medidas de presión indefinidas, señalando que el cumplimiento de los compromisos asumidos queda en manos de la comisión de ministros que participó en el encuentro.

“Estamos levantando el paro con la licencia de todas las federaciones. Los ministros (de Gobierno, Obras Públicas, Hidrocarburos y Economía) son la garantía de dar solución a los problemas que tenemos por la mala calidad del combustible”, afirmó Valdez.

El acuerdo permite restablecer la circulación en la ciudad, luego de dos días de protestas marcadas por reclamos del sector transporte en torno a la calidad de la gasolina y el resarcimiento por los daños ocasionados a sus vehículos.

El acuerdo

Primero: se garantiza gasolina de calidad para lo cual se creará una comisión con choferes y gobierno para ir en operativo desde el día de hoy a Senkata y Estaciones de Servicio entre parte técnica del Gobierno - Laboratorio y Choferes. En este sentido en caso de que las Estaciones de Servicio se encuentren con gasolina desestabilizada será precintada y se iniciará el proceso correspondiente como también se creara la comisión de viaje a Arica (Chile) - Perú, para ver la calidad de la gasolina y diésel, en punto de origen.

Segundo: Se garantiza el resarcimiento de gastos realizados por concepto de daños al parque automotor y se garantiza que los propietarios y/o apoderados puedan realizar el inicio del proceso para el resarcimiento, y estos sean atendidos de manera inmediata a través de medios digitales y/o documentos físicos en los las oficinas gerenciales de la calle Bueno, Entre Ríos y el Prado de YPFB. Asimismo, se permitirá el resarcimiento para aquellos vehículos que verifiquen daños en más de una ocasión. Finalmente, una vez verificado el proceso, el resarcimiento se realizará en un plazo máximo de tres días hábiles.

Tercero: Aquellos choferes que se hubieran acogido al proceso de resarcimiento, podrán acogerse al diferimiento de créditos vigente en el sistema financiero.

Cuarto: Se garantiza el levantamiento inmediato de todas las medidas de presión de los sectores del autotransporte del departamento y ciudades de La Paz y El Alto. conforme el presente acuerdo

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