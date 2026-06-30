SEER da la bienvenida a IMCRUZ como nuevo Partner en una jornada de liderazgo

La Sociedad de Evolución Empresarial Responsable – SEER, una iniciativa de Big Brands, dio la bienvenida oficial a IMCRUZ como nuevo Partner de su ecosistema empresarial, en un encuentro realizado en sus instalaciones y que reunió a empresarios y líderes de más de 30 sectores.

La incorporación de IMCRUZ fortalece la red de firmas que acompañan a SEER en la construcción de espacios orientados a la reflexión estratégica, el liderazgo responsable, la confianza, reputación y las relaciones de largo plazo dentro del tejido empresarial boliviano.

La jornada contó con la participación de Antonio Arauco, embajador de la carrera Renault 42K Santa Cruz y referente de superación personal, quien compartió una historia de vida marcada por la resiliencia, la disciplina y la determinación.

Su testimonio invitó a los asistentes a reflexionar sobre la capacidad humana de adaptarse, perseverar y transformar los desafíos en oportunidades de crecimiento, recordando que muchas veces el verdadero límite no está en las circunstancias, sino en la mente.

SEER en cooperación con varias empresas corporativas

El encuentro contó también con la presencia de Grandes Marcas que forman parte del ecosistema SEER, entre ellas Yanbal, PIL Bolivia, Fortaleza Seguros e IMCRUZ, organizaciones que acompañan esta iniciativa y comparten una visión empresarial basada en confianza, reputación y evolución del pensamiento.

En la oportunidad, se realizó la presentación de Agustín Antelo Teodovich como primer Presidente de SEER Legacy, capítulo enfocado en el impulso y formación de las nuevas generaciones empresariales. Lo acompañarán en esta gestión Emiliano Chahín, como Vicepresidente, y Samuel Otterburg, como Secretario, quienes asumirán sus funciones por un periodo de dos años.

Con esta jornada, SEER reafirma su propósito y confirma que la verdadera evolución es humana a través de líderes que construyen vínculos de valor, comparten experiencias y reflexionan sobre el impacto de sus decisiones en la evolución responsable de la sociedad.

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