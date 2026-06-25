Santa Cruz se convierte en el epicentro de los negocios y el marketing: Conoce los detalles del EXMA Bolivia 2026

Este jueves se llevó a cabo la conferencia de prensa oficial de EXMA Bolivia 2026, consolidando a la ciudad como la sede oficial de uno de los encuentros de negocios, marketing y herramientas empresariales más importantes del país. El prestigioso evento se desarrollará los días 16 y 17 de julio en las instalaciones del Hotel Los Tajibos.

El encuentro promete ser un catalizador para el entorno corporativo boliviano, ofreciendo no solo teoría, sino herramientas prácticas para afrontar los desafíos actuales del mercado y transformar las ideas en resultados tangibles.

"Felices de que ya está a punto de llegar el gran evento de marketing que conecta a empresarios con líderes y profesionales. Santa Cruz se convierte en el epicentro de los negocios, y ya no solo del conocimiento, sino de las herramientas", destacó Bárbara Delgado, speaker y vocera oficial del evento, durante el lanzamiento.

Un espacio para la acción y el networking

EXMA Bolivia 2026 está diseñado para emprendedores, líderes corporativos y profesionales que buscan elevar su conocimiento al siguiente nivel. Durante las dos jornadas, los asistentes podrán acceder a:

Mentores internacionales: Personalidades de renombre que analizarán el entorno actual y las tendencias globales de los negocios.

Networking de alto nivel: Espacios estratégicos para conectar con marcas, socios potenciales y líderes de la industria.

De la visión a la acción: Metodologías diseñadas para dar el siguiente paso y accionar los conocimientos adquiridos.

Entradas ya disponibles

La organización hizo un llamado a la comunidad empresarial a no quedarse fuera de esta experiencia, recomendando asegurar sus pases con anticipación debido a la alta expectativa. Los interesados en asistir pueden encontrar toda la información sobre las entradas a través de las redes sociales oficiales de EXMA Bolivia y en su portal web.

"Les recomendamos que cuanto antes puedan acceder y puedan reservar su lugar para que no se pierdan el mejor encuentro de negocios, conocimientos y herramientas que se va a desarrollar en el país este año", concluyó Delgado.

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