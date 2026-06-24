EXMA Bolivia 2026 reunirá a referentes internacionales de marketing, negocios e innovación

Santa Cruz de la Sierra será sede de EXMA Bolivia 2026: Xtraordinary Humans, el encuentro de marketing, negocios y networking más importante del país, que se realizará el 16 y 17 de julio en el Hotel Los Tajibos.

Bajo el concepto “Convierta su visión en acción”, el evento reunirá a líderes, ejecutivos y profesionales interesados en fortalecer sus capacidades de liderazgo, innovación y ejecución en un entorno marcado por la transformación tecnológica y la inteligencia artificial, la cual ya no es una tendencia futura, sino una realidad que está redefiniendo industrias enteras.

En EXMA Bolivia 2026, líderes y expertos internacionales analizarán cómo aprovechar esta revolución tecnológica para transformar negocios, potenciar equipos y convertir la incertidumbre en oportunidades de crecimiento.

La agenda contará con destacados conferencistas internacionales como Cris Urzúa, Melissa Arria, Adelma González, Felipe Silva, Patricia Olivares, David Rodríguez, Steph Daguer y Santos Lever Rivas, quienes compartirán experiencias y estrategias sobre crecimiento empresarial, marketing, liderazgo, inteligencia artificial, análisis del consumidor y desarrollo de equipos de alto desempeño.

Además de las conferencias, EXMA ofrecerá espacios de networking estratégico e intercambio de experiencias entre empresarios, ejecutivos y tomadores de decisión de diferentes industrias. Con más de una década de presencia en Bolivia, EXMA se ha consolidado como una de las plataformas de formación ejecutiva y networking más influyentes de la región.

Datos del evento

Fecha: 16 y 17 de julio de 2026

Lugar: Hotel Los Tajibos, Santa Cruz de la Sierra

Temáticas: Marketing, negocios, liderazgo, innovación, networking e inteligencia artificial.

Las entradas ya están disponibles en https://www.multipago.com/events/EXMA_BOLIVIA_2026/getSectorsEvent

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