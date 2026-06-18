El “fichaje” que faltaba para el hogar: Italsa presenta el nuevo Finesse Ultra

En pleno ambiente mundialista, la marca Finesse sigue demostrando que la innovación no es una opción, sino un compromiso. A poco más de un año de su llegada al mercado, la compañía Italsa anunció oficialmente el lanzamiento de su nuevo producto estrella: Finesse Ultra, una propuesta premium de papel higiénico que promete sacudir la categoría gracias a su equilibrio entre calidad y economía.

Innovación y rendimiento para las familias

El nuevo "fichaje" de la marca llega con una propuesta de valor clara: ofrecer un 25% más de papel y de contenido en comparación con sus competidores, sin descuidar el bolsillo del consumidor. Toda la línea está fabricada bajo el formato de doble hoja, garantizando una suavidad superior y una mayor resistencia para el uso diario.

Italsa presenta Finesse Ultra: más contenido, doble hoja y precio accesible

Oscar Veliz, gerente general de Italsa, destacó el espíritu dinámico de la empresa durante la presentación:

"Estamos muy contentos con Finesse. Somos una marca que está hace poco más de un año en el mercado, pero constantemente innovando y actualizando; creemos que la innovación es una obligación con nuestros consumidores. Ahora, en nuestra línea de papel higiénico, agregamos el fichaje que faltaba, por así decirlo, en esta época de mundial, con Finesse Ultra".

Con esta incorporación, Italsa no solo robustece su presencia en el segmento de papel higiénico, sino que consolida un portafolio para el hogar que ya incluye pañuelos desechables y toallas multiuso.

Italsa presenta Finesse Ultra: más contenido, doble hoja y precio accesible

Disponibilidad y presentaciones

Para adaptarse a las distintas necesidades y presupuestos de las familias, Finesse Ultra ya se distribuye a nivel nacional en tres prácticas presentaciones:

Paquetes de 6 rollos (ideal para reposiciones rápidas).

Paquetes de 12 rollos (el equilibrio perfecto para el hogar).

Paquetes de 24 rollos (formato familiar para un mayor ahorro).

La comercialización ya ha arrancado con fuerza en todos los canales de venta habituales. "La población ya tiene este papel disponible... Los invitamos a que prueben nuestro Finesse Ultra, van a tener una experiencia de 25% más de contenido con un papel suave y a un precio accesible", concluyó Veliz.

Italsa presenta Finesse Ultra: más contenido, doble hoja y precio accesible

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