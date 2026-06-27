Hasta el 30 de junio puedes participar en la campaña “Con VISA toca y gana”

Las personas que realicen compras con tarjetas VISA de crédito, débito o prepaga emitidas en Bolivia podrán participar hasta el 30 de junio en la campaña “Con VISA toca y gana”, que premiará a sus usuarios con artículos oficiales de la Copa Mundial de la FIFA™ 2026 y televisores.

Entre los premios se encuentran televisores Hisense de 75 pulgadas, camisetas oficiales Adidas de selecciones internacionales y balones Adidas de la Copa Mundial de la FIFA™ 2026 Trionda Club.

Queda un último sorteo de “Con VISA toca y gana”

La campaña está dirigida a todas las transacciones realizadas con tarjetas Visa emitidas en Bolivia y procesadas por ATC Red Enlace o Linkser, entidades que organizan esta iniciativa junto a VISA para premiar la preferencia de sus usuarios.

Hasta el momento ya se llevaron a cabo dos sorteos, en los que fueron seleccionados los primeros ganadores. El tercero y último se realizará el jueves 2 de julio, a las 15:00, y será transmitido en vivo a través de las plataformas de Facebook y YouTube de Red Uno.

Aún puedes participar en “Con VISA toca y gana”

Las compras efectuadas hasta el 30 de junio ingresarán automáticamente al sorteo final, en el que se entregarán los últimos premios de la campaña.

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