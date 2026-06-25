TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Espacio empresarial

Expologística Bolivia 2026 abre sus puertas y reúne al sector logístico de la región

La muestra reúne a más de 70 expositores nacionales e internacionales, además de la participación de los puertos chilenos de Arica e Iquique, actores estratégicos para el comercio exterior boliviano.

Red Uno de Bolivia

25/06/2026 17:25

Agregar Reduno en
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La octava versión de Expologística Bolivia 2026 abrió oficialmente sus puertas, consolidándose como el encuentro más importante del país para los sectores de logística, transporte, carga y comercio exterior. El evento se desarrolla del 24 al 26 de junio en el pabellón Santa Cruz de Fexpocruz, con ingreso gratuito para todos los visitantes.


La muestra reúne a más de 70 expositores nacionales e internacionales, además de la participación de los puertos chilenos de Arica e Iquique, actores estratégicos para el comercio exterior boliviano. En un contexto marcado por importantes desafíos para la cadena logística, la feria busca promover la eficiencia operativa, la optimización de costos y la generación de nuevas oportunidades de negocio.


Expologística Bolivia 2026 ofrece espacios de capacitación, networking y vinculación empresarial. Entre las actividades destacadas figuran la Rueda de Negocios “For Export”, organizada en coordinación con la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (CADEX); el Foro Internacional de Logística ‘Menos Tranca, más Integración y Comercio’; y la jornada ‘Construyendo el Nuevo Comercio Exterior del País’, organizada por la Asociación de Mujeres Especialistas en Comercio Exterior (AMECOMEX).


La feria invita a empresarios, emprendedores, exportadores, importadores y profesionales vinculados al comercio internacional a conocer las experiencias, servicios y soluciones que presentan empresas líderes del sector. La plataforma se ha consolidado como un espacio estratégico para fortalecer el desempeño logístico mediante propuestas adaptadas a las necesidades actuales del mercado.


Durante el evento, los asistentes podrán conocer nuevas tecnologías, tendencias y herramientas orientadas a optimizar los procesos de importación y exportación, reducir tiempos y costos operativos, así como generar alianzas estratégicas que contribuyan al crecimiento empresarial.


Desde su primera versión, Expologística Bolivia ha experimentado una evolución constante. Inicialmente enfocada en el transporte y almacenamiento, la feria amplió progresivamente su alcance para integrar todos los eslabones de la cadena logística, convirtiéndose en un referente nacional y regional para el desarrollo del sector.


Con una agenda especializada y la participación de actores clave de la logística y el comercio exterior, Expologística Bolivia 2026 reafirma su papel como una plataforma de encuentro, innovación y generación de oportunidades para el crecimiento económico y la integración regional.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD