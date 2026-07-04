YPFB retira apelación contra comunarios de Tariquía y apuesta por el diálogo

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) retiró el recurso de apelación presentado dentro del proceso penal seguido contra comunarios del municipio de Entre Ríos, en el departamento de Tarija, una decisión con la que busca abrir una nueva etapa de diálogo y concertación para impulsar el desarrollo del proyecto Tariquía.

El desistimiento fue presentado ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, ratificando la Sentencia N.° 18/2026, que absolvió a los comunarios procesados. Según la estatal, la medida forma parte de una estrategia institucional orientada a privilegiar el diálogo y alcanzar consensos con las comunidades involucradas.

Buscan una solución concertada

YPFB informó que, además del retiro de la apelación, promoverá la firma de un Acuerdo Transaccional Extraprocesal con el propósito de poner fin al conflicto por la vía legal y generar las condiciones necesarias para viabilizar el proyecto energético.

El presidente ejecutivo de YPFB, Sebastián Daroca Oller, señaló que la decisión responde a la voluntad de construir acuerdos que beneficien tanto a las comunidades como al país.

"Estamos desistiendo de la apelación no por debilidad, sino por la convicción de que el camino correcto es el diálogo y la construcción de acuerdos para bien de las comunidades, del departamento y del país. Queremos preservar nuestros recursos naturales y avanzar de manera conjunta", afirmó la autoridad.

Mesas técnicas y archivo del proceso

Daroca anunció que la empresa estatal gestionará el archivo definitivo del proceso judicial y convocará a las instituciones y comunidades vinculadas al proyecto para instalar mesas de trabajo técnico.

El objetivo será atender las preocupaciones planteadas por los habitantes de la zona y construir acuerdos que permitan compatibilizar el desarrollo del proyecto con los intereses de las comunidades.

Un conflicto que se arrastra desde 2022

El proyecto Tariquía enfrentó diversos obstáculos desde 2022, cuando se inició el proceso judicial y surgieron conflictos sociales relacionados con las actividades de exploración en la zona.

Con el retiro de la acción penal, YPFB considera que elimina uno de los principales factores de controversia y da paso a una nueva etapa basada en el diálogo, el entendimiento y la búsqueda de consensos para avanzar en el desarrollo del proyecto energético.

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