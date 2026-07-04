Transportistas podrán acceder a créditos para renovar micros, buses y minibuses

El Gobierno nacional puso en marcha el Fondo de Garantía de Crédito para el Transporte (FONGAT), un mecanismo destinado a facilitar el acceso a financiamiento para transportistas del servicio público urbano y suburbano, con créditos de hasta Bs 1,4 millones y una garantía estatal que cubrirá hasta el 50% del préstamo sin costo para el beneficiario.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó que la medida busca reducir las dificultades de acceso al crédito, promover la renovación del parque automotor, fortalecer al sector del transporte y contribuir a la preservación de las fuentes de empleo.

"Es una medida diseñada exclusivamente para transportistas urbanos y suburbanos de pasajeros, con el objetivo de fortalecer el sector del transporte público, renovar el parque automotor y preservar fuentes de empleo", señala el material difundido por esa cartera de Estado.

Dos modalidades de financiamiento

El FONGAT contempla dos líneas de crédito. La primera corresponde a microcréditos de hasta Bs 200.000, mientras que la segunda está dirigida a micro y pequeñas empresas (MyPE), con financiamientos de hasta Bs 1,4 millones, montos que estarán sujetos a la evaluación realizada por las entidades financieras.

Los recursos podrán destinarse a la compra de vehículos nuevos, la reparación y repotenciación de unidades, así como a la adquisición de motores, con el objetivo de modernizar el transporte público.

Garantía sin costo para el prestatario

El Ministerio de Economía explicó que el fondo cubrirá hasta el 50% del crédito cuando el solicitante no cuente con garantías suficientes para respaldar el financiamiento. Este respaldo será otorgado sin ningún costo adicional para el transportista.

Asimismo, los préstamos contarán con plazos amplios y condiciones que faciliten el cumplimiento de las obligaciones financieras de los beneficiarios.

Con la activación del FONGAT, el Gobierno busca impulsar el acceso al crédito productivo, incentivar la renovación del parque automotor y fortalecer un sector considerado estratégico para la movilidad urbana y el desarrollo de la actividad económica del país.

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