Francia vs Paraguay, hoy por Red Uno: la Albirroja va por el golpe del Mundial

Paraguay intentará seguir haciendo historia este sábado, cuando enfrente a Francia por los octavos de final del Mundial 2026. El compromiso se disputará desde las 17:00 (hora de Bolivia) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y será transmitido en vivo por Red Uno.

La Albirroja llega con la moral en alto luego de protagonizar una de las mayores hazañas de su historia futbolística al eliminar a Alemania en la tanda de penales. Tras igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario y la prórroga, el arquero Orlando Gill se convirtió en la gran figura de la clasificación al detener uno de los disparos decisivos para sellar el 4-3 desde los doce pasos.

Ahora el desafío será aún mayor frente a una selección francesa que ha confirmado partido tras partido por qué es considerada una de las principales favoritas para conquistar el título.

Alfaro reconoce el poderío francés

El entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, no ocultó la dificultad del compromiso y utilizó una llamativa metáfora para describir el potencial ofensivo de su rival.

"Francia es una tormenta eléctrica y todos los rayos van al arco", afirmó el seleccionador argentino.

Alfaro sostuvo que el equipo deberá mantenerse concentrado durante los 90 minutos y calificó este encuentro como el más complejo que afrontará Paraguay en el torneo.

Francia evita el exceso de confianza

Aunque los europeos parten como favoritos, el seleccionador Didier Deschamps aseguró que Paraguay merece respeto por lo demostrado en el campeonato.

"Paraguay no ha eliminado a Alemania solo con agresividad. Es un equipo que conoce bien su fútbol y tiene calidad", destacó el técnico francés.

Por su parte, el delantero Désiré Doué señaló que será fundamental abrir el marcador rápidamente para evitar que la selección sudamericana gane confianza.

Así llegan ambos equipos

Paraguay afronta este compromiso después de superar a Alemania en una dramática definición por penales, un triunfo que incluso motivó la declaración de un feriado nacional en el vecino país.

Francia, en cambio, avanzó con autoridad tras vencer 3-0 a Suecia, con una destacada actuación de Kylian Mbappé, autor de un doblete que lo mantiene entre los máximos goleadores del torneo.

Historial entre Paraguay y Francia

El de este sábado será el sexto enfrentamiento entre ambas selecciones y el tercero en una Copa del Mundo.

El primer cruce mundialista ocurrió en Suecia 1958, con victoria francesa por 7-3. Décadas después, en Francia 1998, los europeos volvieron a imponerse por 1-0 en un recordado partido definido en el tiempo suplementario.

Paraguay intentará romper esa historia y conseguir por primera vez una victoria frente a los franceses en un Mundial.

Posibles alineaciones

Paraguay: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale, Júnior Alonso; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Matías Galarza; Julio Enciso y Gabriel Ávalos.

Francia: Mike Maignan; Lucas Digne, Dayot Upamecano, William Saliba, Jules Koundé; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola; Kylian Mbappé.

¿A qué hora juegan Francia vs Paraguay?

Partido: Francia vs Paraguay.

Instancia: Octavos de final del Mundial 2026.

Fecha: Sábado 4 de julio.

Hora en Bolivia: 17:00.

Estadio: Lincoln Financial Field, Filadelfia.

Transmisión: Red Uno, desde las 17:00.

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