La razón por la que Egipto vio un penal de Mbappé antes de los penales ante Australia

En la previa de la tanda de penales en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Australia, el seleccionado de Egipto protagonizó un curioso momento que llamó la atención en el estadio de Dallas: sus jugadores observaron un penal ejecutado por Kylian Mbappé con el Real Madrid como parte de su preparación mental antes de la definición.

La situación se dio luego de que el técnico de Australia apostara por un cambio estratégico en el arco, reemplazando a su arquero titular Patrick Beach por Matthew Ryan, una decisión que ya había utilizado en otras instancias decisivas, como el repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022, y que remite a antecedentes históricos como la táctica aplicada por Louis van Gaal con Países Bajos en el Mundial de Brasil 2014.

El video correspondía a un penal ejecutado por Kylian Mbappé frente a Ryan durante un partido entre Real Madrid y Levante en LaLiga, una acción que podía ofrecer pistas sobre las reacciones del arquero australiano.

El resultado de la estrategia fue positivo para los “Faraones”, ya que ninguno de sus cuatro cobradores falló desde los doce pasos, logrando una definición perfecta que selló el pase de Egipto a los octavos de final del certamen.

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