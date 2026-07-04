Mundial 2026: estos son los partidos de hoy, sábado 4 de julio, y sus horarios en Bolivia

Los octavos de final del Mundial 2026 comienzan este sábado con dos atractivos encuentros que marcarán el inicio de la fase de eliminación directa. A partir de ahora, cada partido será decisivo y solo los vencedores avanzarán a los cuartos de final.

La jornada abrirá con el duelo entre Canadá y Marruecos, mientras que el cierre estará a cargo del esperado enfrentamiento entre Paraguay y Francia, uno de los cruces más atractivos de esta instancia.

Canadá y Marruecos abren la jornada

El primer partido del día enfrentará a Canadá y Marruecos desde las 13:00 (hora de Bolivia).

Canadá intentará aprovechar el impulso de jugar como uno de los países anfitriones para seguir en carrera, aunque tendrá al frente a una selección marroquí que ha demostrado competitividad en los últimos años y quiere volver a instalarse entre las mejores del torneo.

Se espera un encuentro parejo entre dos equipos que buscan dar el primer paso hacia los cuartos de final.

Paraguay desafía al poderoso Francia

El segundo encuentro de la jornada se jugará desde las 17:00 (hora de Bolivia), cuando Paraguay enfrente a Francia por un lugar entre los ocho mejores del Mundial. El partido será transmitido en vivo por Red Uno, con una cobertura especial desde la previa.

La Albirroja llega motivada tras protagonizar una de las mayores sorpresas del campeonato al eliminar a Alemania en la tanda de penales. Luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, el arquero Orlando Gill fue una de las figuras al contribuir a la clasificación paraguaya desde los doce pasos.

Ahora, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro tendrá una prueba aún más exigente frente a una Francia que cuenta con figuras de primer nivel como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola, y que es considerada una de las principales candidatas al título.

En la antesala del compromiso, Alfaro describió el potencial ofensivo del conjunto europeo con una frase que llamó la atención.

"Francia es una tormenta eléctrica y todos los rayos van al arco", afirmó el entrenador argentino.

Del otro lado, el seleccionador francés Didier Deschamps evitó confiarse y destacó el nivel mostrado por Paraguay durante el torneo.

"Paraguay no ha eliminado a Alemania solo con agresividad. Es un equipo que conoce bien su fútbol y tiene calidad", aseguró el técnico francés.

Horarios de los partidos de hoy en Bolivia

Canadá vs. Marruecos Hora: 13:00 Instancia: Octavos de final.

Paraguay vs. Francia Hora: 17:00 Instancia: Octavos de final. Transmisión en Bolivia: Red Uno .



La emoción de los octavos de final marca el inicio de la recta decisiva del Mundial 2026. Este sábado, cuatro selecciones buscarán dar un paso más hacia el título, en una jornada que promete intensidad, grandes figuras y partidos de alto nivel.

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