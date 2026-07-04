¿Seguirán las bajas temperaturas? Conozca el pronóstico para las nueve capitales de Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este sábado 4 de julio estará marcado por condiciones climáticas estables en gran parte del territorio nacional. Predominarán los cielos despejados o parcialmente nublados, sin lluvias en la mayoría de las regiones, mientras que las temperaturas continuarán mostrando un marcado contraste entre el occidente y el oriente del país.

Occidente: continúa el intenso frío

Las bajas temperaturas seguirán predominando en el altiplano.

En La Paz, los termómetros registrarán una mínima de 5°C y una máxima de 17°C, con cielos mayormente soleados durante el día y nubosidad hacia la noche.

En El Alto, el frío será más intenso, con una temperatura mínima de -1°C y una máxima de 13°C.

Por su parte, Oruro tendrá temperaturas entre 0°C y 18°C, mientras que Potosí registrará valores similares, entre 0°C y 18°C. En esta última capital no se descarta la posibilidad de precipitaciones durante la noche.

Valles: jornadas soleadas y ambiente templado

En la región de los valles se prevén condiciones favorables.

Cochabamba disfrutará de una jornada soleada con temperaturas entre 6°C y 26°C, aunque se espera un incremento de la nubosidad durante la noche.

En Sucre, las temperaturas oscilarán entre 11°C y 20°C, con condiciones similares.

Mientras tanto, Tarija tendrá un día mayormente soleado, con registros entre 7°C y 23°C.

Oriente: ambiente más cálido y sin lluvias

Las temperaturas más elevadas se registrarán en el oriente boliviano.

En Cobija, se esperan cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre 18°C y 28°C.

Trinidad presentará una jornada soleada, con temperaturas entre 16°C y 25°C, además de mayor nubosidad durante la noche.

En Santa Cruz de la Sierra, el Senamhi prevé cielos parcialmente nublados durante la mañana y parte de la tarde en algunos sectores, con temperaturas entre 12°C y 22°C.

De acuerdo con el reporte del Senamhi, la estabilidad atmosférica será la característica predominante de la jornada, con ausencia de lluvias en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, las bajas temperaturas continuarán afectando a varias regiones del occidente, donde el invierno mantiene su intensidad.

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