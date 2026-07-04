¡Atención La Paz! Alcaldía anuncia cortes en la Avenida Costanera

La Alcaldía de La Paz anunció la implementación de cierres programados en el carril de subida de la avenida Costanera todos los domingos, con el objetivo de habilitar el recorrido de la ciclovía "La Paz en Bici", una iniciativa que busca promover el uso de la bicicleta y la actividad física en espacios seguros.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría Municipal de Ciudad Conectada y Movilidad Urbana, la restricción vehicular comenzará este domingo 5 de julio y se aplicará de 07:00 a 13:00.

Tramo con restricción

El cierre abarcará el carril de subida de la avenida Costanera, desde la Rotonda Derechos Humanos hasta las inmediaciones del Parque Las Cholas.

Los mapas publicados por la Alcaldía muestran que la restricción se desarrollará por etapas a lo largo de la avenida Costanera, incluyendo sectores cercanos a las calles 5 de Obrajes, 12 de Obrajes, 16 de Obrajes, la avenida Los Sargentos, la avenida Hugo Ernest y las proximidades de la avenida Roma.

Horarios de cierre

La medida estará vigente todos los domingos, en el horario de 07:00 a 13:00, tiempo durante el cual el carril de subida permanecerá inhabilitado para la circulación vehicular.

Recomendación a los conductores

Ante la implementación de los cierres, la Alcaldía recomendó a los conductores tomar previsiones, planificar rutas alternativas y respetar la señalización instalada en los distintos puntos del recorrido para evitar congestionamientos y facilitar el desarrollo seguro de la actividad recreativa.

La iniciativa forma parte del programa "La Paz en Bici", mediante el cual el Gobierno Autónomo Municipal busca consolidar espacios destinados a la movilidad sostenible y la recreación familiar durante los fines de semana.

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