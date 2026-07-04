El nuevo desayuno escolar en Santa Cruz de la Sierra consistirá en una rigurosa selección de alimentos líquidos y sólidos diseñados específicamente para cumplir con una dieta alimentaria acorde a las necesidades nutricionales de los estudiantes, de acuerdo a información oficial. Esta renovada dotación para los niveles inicial y primario incluirá raciones sólidas a través de barras de cereales, además de un componente líquido compuesto por yogurt, bebidas lácteas y refrescos con alto valor de nutrientes.

El fin de las golosinas en los colegios

Las autoridades municipales explicaron que este cambio drástico en el menú busca erradicar de forma definitiva las raciones de baja calidad que se entregaban previamente en las unidades educativas.

"Se acabó la alimentación del desayuno ‘chuto’ que lo único que hacía era entregar, dulces, chocolates, pipocas; a partir de ahora se va a licitar con bastante responsabilidad para que todos los niños tengan el desayuno que necesitan: cereales, una dieta rica en diferentes nutrientes", explicó una de las autoridades durante el acto de apertura de sobres.

Para hacer viable esta transformación alimenticia, el municipio ha dispuesto una importante inversión económica que se encuentra dividida en dos lotes financieros. El presupuesto oficial contempla una partida de 58 millones de bolivianos para uno de los lotes y otra de 12 millones de bolivianos para el segundo, fondos que ya atrajeron el interés de una Asociación Accidental que se presentó como postulante para adjudicarse el servicio.

Plazos fijados para la entrega del alimento

El cronograma administrativo de la municipalidad establece que el procedimiento de evaluación de la empresa participante tiene como plazo límite de conclusión el próximo 17 de julio. Los portavoces lamentaron que la inoperancia y la falta de confianza empresarial de la gestión pasada privaran a los menores del alimento en el primer periodo del año, pero confirmaron que tras la firma del contrato el 30 de julio, los estudiantes recibirán este nuevo beneficio al retornar de sus vacaciones de invierno.

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