Caso bebé "alquilado": Menores son rescatados y procesarán a los padres por trata y tráfico

El horror y la indignación crecen en Cochabamba a medida que se revelan más detalles sobre la red de explotación infantil descubierta tras la trágica muerte de una bebé de seis meses. Las investigaciones policiales y de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia confirmaron que ya no se trata de un hecho aislado, sino de un presunto sistema de "alquiler" de niños pertenecientes a la comunidad indígena ayoreo del departamento de Santa Cruz, trasladados a Cochabamba con fines de mendicidad.

En las últimas horas, un operativo multisectorial logró el rescate de cuatro menores de edad al interior de un hospedaje en la zona de la Terminal de Buses. Con este hallazgo, se presume que los niños rescatados se encontraban en condiciones de extrema vulnerabilidad y siendo utilizados para pedir limosna en las calles.

Un macabro acuerdo: Bs 150 y una renta diaria

De acuerdo con el informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la pareja aprehendida confesó en su declaración informativa haber trasladado a la bebé, ahora fallecida, desde Santa Cruz tras consolidar un trato económico con la madre biológica.

Los acusados pagaron un monto inicial de 150 bolivianos para trasladar a la lactante a Cochabamba, bajo el compromiso de enviarle a la progenitora una renta diaria de 50 bolivianos.

Al llegar a la Llajta, las autoridades constataron que los investigados también tenían bajo su control a otros dos menores, presuntos hijos de la mujer detenida, identificada como Marisabel. Tras intervenir el alojamiento donde se hospedaban, la Defensoría descubrió a los cuatro niños explotados.

Actualmente, los menores rescatados se encuentran bajo el resguardo y protección de la Defensoría de la Niñez en un centro de acogida temporal.

Coordinación con Santa Cruz y proceso a los padres

María René Morales, jefa de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cochabamba, informó que ya se han iniciado las acciones de coordinación con sus similares en Santa Cruz para localizar tanto a la madre de la bebé fallecida como a los progenitores de los demás menores rescatados.

Morales fue enfática al señalar que las investigaciones se ampliarán: se procesará penalmente a los padres biológicos por presuntamente haber "alquilado" a sus hijos.

"Se está coordinando con las autoridades pertinentes de Santa Cruz el buscar a las familias de estos niños para lograr la reintegración, en caso de que se compruebe primero la legalidad y que cumplan con los requisitos básicos para que no vuelvan a incurrir en esta situación", afirmó la autoridad municipal.

Tipificación penal y retraso en las medidas cautelares

Respecto a la situación jurídica de la pareja detenida, Morales aclaró que inicialmente el Ministerio Público abrió la causa por los delitos de homicidio y trata y tráfico de personas. Sin embargo, debido a "cuestiones técnicas", el delito de muerte de infante no procedió por el momento, por lo que la pareja será procesada formalmente y de manera estricta por el delito de trata y tráfico de personas.

A pesar de la gravedad del caso y de la conmoción social que provocó la muerte de la lactante —quien según los informes médicos ya se encontraba delicada de salud y no recibió los cuidados mínimos de sus captores—, el Órgano Judicial aún no ha determinado la fecha ni la hora para la audiencia de medidas cautelares.

La pareja acusada continúa recluida en celdas policiales a la espera de que el juez de la causa defina su situación legal, donde la Defensoría adelantó que solicitará la detención preventiva de ambos sujetos.

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