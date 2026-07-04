Decomisan carne adulterada: Usaban sangre para teñir la carne

Las autoridades municipales ejecutaron un operativo de control en el mercado Los Pozos Central, en la capital cruceña, donde descubrieron un grave escenario de adulteración de alimentos que pone en riesgo directo a la población. En el lugar se evidenció que algunos comerciantes utilizaban una embutidora ilegal para mezclar carne molida y embutidos con grandes cantidades de sangre almacenada en bidones, alterando por completo la calidad del producto.

Decomiso y sanciones

Durante la intervención, el personal municipal procedió a incautar aproximadamente 40 kilos de productos cárnicos y alrededor de 100 litros de sangre distribuidos en envases de 20 litros.

Al respecto, una de las autoridades municipales a cargo explicó: “Estas personas estaban adulterando la calidad de la carne y la estaban mezclando con sangre para evidenciar que la coloración era buena y efectiva. Esta situación torna en riesgo la salubridad de las personas, por eso hemos realizado el decomiso como corresponde”.

Tras este hallazgo, los propietarios de los puestos intervenidos recibieron las respectivas notificaciones de infracción para responder ante las instancias legales correspondientes. El portavoz oficial del operativo enfatizó que “como Defensa al Consumidor, Inocuidad alimentaria y como Alcaldía, vamos a iniciar los procesos administrativos que conllevan según normativa. Vamos a seguir con los procesos de control y fiscalización en todos los centros de abastecimiento”.

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