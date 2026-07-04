Nuevos y escalofriantes detalles emergen en torno al caso del profesor de primaria de Sacaba acusado de abusar sexualmente de sus estudiantes. Tras confirmarse que ya pesan seis denuncias formales en su contra, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) reveló el modus operandi del maestro y el calvario sistemático que vivió una de las víctimas dentro de la misma unidad educativa.

El director de la Felcc informó que el agresor aprovechaba su condición de autoridad para ganarse la confianza de las niñas de quinto de primaria y, posteriormente, les infundía miedo extremo para asegurar su silencio y evitar que alertaran a sus padres.

Un patrón de abusos en pasillos, aulas y baños

Las investigaciones policiales, basadas en las declaraciones de las menores, determinaron que el maestro de primaria cometía los delitos en distintos sectores de la unidad educativa situada en la zona de Korihuma II, en el municipio de Sacaba.

El nivel de reincidencia ha dejado en shock a la comunidad escolar. De acuerdo con el reporte oficial, una de las denunciantes, una niña de tan solo 10 años, relató que el maestro la agredió en reiteradas oportunidades durante tres gestiones consecutivas (cuando cursaba tercero, cuarto y quinto de primaria).

"Había sido objeto de abuso sexual por parte de este profesor en diferentes ocasiones, casi en 20 ocasiones, un total de 19, en diferentes lugares de la unidad educativa, tanto en los pasillos, aulas y baños", detalló el jefe policial de la Felcc.

Activación de protocolos y la renuncia del docente

Por su parte, el director de la unidad educativa afectada brindó declaraciones y cronometró cómo se descubrieron los hechos. Explicó que tuvo conocimiento formal de los abusos el pasado 17 de junio, gracias a una alerta emitida por la psicóloga del establecimiento, quien detectó la situación en un grupo de niñas.

"Una vez ya teniendo conocimiento, se activa el protocolo y se ha derivado a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que puedan hacer las valoraciones (...). También se convocó y comunicó a los tutores legales que son los padres de familia", manifestó la autoridad escolar.

Inmediatamente después de conocerse las denuncias, el profesor fue suspendido de sus funciones de manera fulminante. Horas más tarde, intentando desvincularse del centro, el sospechoso hizo llegar una carta con su renuncia formal al cargo de maestro de quinto de primaria.

Aguarda sus medidas cautelares

La impunidad del presunto agresor terminó luego de que la Fiscalía emitiera una orden de aprehensión fundamentada. En un operativo coordinado, los efectivos policiales lograron capturar al sujeto, quien actualmente se encuentra bajo custodia en celdas policiales.

El Ministerio Público ya alista la imputación formal por el delito de abuso sexual, mientras las seis víctimas reciben apoyo psicológico. Se espera que en las próximas horas la justicia fije el día y la hora para su audiencia de medidas cautelares, donde se solicitará su detención preventiva.

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