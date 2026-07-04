La tensión de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se trasladó de manera escandalosa fuera de las canchas. La selección de Egipto, que se encontraba este viernes en territorio estadounidense para disputar un partido histórico de eliminación directa, protagonizó un fuerte altercado físico y verbal con efectivos de la policía de Dallas en el propio lobby de su hotel de concentración. El incidente quedó registrado en videos que ya inundan las redes sociales.

El detonante: Una foto y la hostilidad policial

El combinado africano arribó a su hotel en Texas en medio de la expectativa de decenas de hinchas que esperaban capturar un recuerdo. La chispa que encendió el conflicto ocurrió cuando el delantero Mahmoud Hassan, conocido popularmente como Trezeguet, se detuvo amablemente a tomarse una fotografía con un niño que se le había acercado.

De manera abrupta y violenta, un agente de seguridad estadounidense intervino para despejar el área, empujando al menor y bloqueando la interacción. Al ver el excesivo e innecesario uso de la fuerza bruta contra el pequeño hincha, el cuerpo técnico egipcio estalló en indignación.

Empujones, insultos y barrera humana

El primero en saltar en defensa del niño fue Ibrahim Hassan, asistente técnico, director del equipo y hermano gemelo del seleccionador Hossam Hassan. Ibrahim encaró al policía cuestionando su accionar, pero el oficial estadounidense respondió a los gritos con un repetido "¡Back off!" (¡Para atrás!) mientras empujaba físicamente al estratega.

"¡No me empujes!", gritó enfurecido Hassan, mientras otros miembros de la delegación se sumaban al reclamo exclamando: "¿Estás loco?". La discusión escaló rápidamente a los manotazos, insultos y amagos de golpes. La situación se tornó tan perturbadora que otros efectivos policiales y futbolistas tuvieron que formar una barrera humana para retener a Ibrahim Hassan y separar a los involucrados, evitando por muy poco que el incidente terminara en arrestos masivos.

Este vergonzoso episodio vuelve a poner bajo la lupa el severo comportamiento de los cuerpos de seguridad en las sedes mundialistas de la Unión Americana. A lo largo del torneo, diversas delegaciones extranjeras han criticado los controles excesivos, las inspecciones hostiles y el trato rudo de las autoridades estadounidenses, marcando un fuerte contraste con la calidez y apertura logística que se ha vivido en las sedes de México.

A través de un comunicado oficial, la Federación Egipcia de Fútbol minimizó el impacto y aclaró que Ibrahim Hassan actuó únicamente con el fin de proteger la integridad del menor empujado. Informaron que el asunto quedó cerrado internamente para no descentrar al plantel. Hasta el momento, las autoridades de Dallas no reportaron personas detenidas ni sanciones.

Un duelo histórico en el horizonte

Pese al amargo momento, Egipto busca mantener el foco en lo deportivo. Los 'Faraones' están viviendo un certamen de ensueño al clasificar por primera vez en su historia a los octavos de final de un Mundial, tras vencer este viernes a Australia. Al ser el ganador de este cruce inédito obtuvo un boleto dorado a los octavos de final, donde el destino los pondrá frente a frente contra la Argentina de Lionel Messi.

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