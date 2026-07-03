La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, aseguró este viernes que asume la proclamación como presidenta por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con profundo agradecimiento a los millones de peruanos que votaron por ella y también con responsabilidad y humildad.

"Concluido el proceso electoral y proclamados los resultados por el JNE, recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí", indicó Fujimori en sus redes sociales minutos después de que la máxima autoridad electoral proclamara los resultados de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio.

La política derechista, que no acudió a la ceremonia del JNE, agregó que empieza una nueva etapa que asume "con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber".

"Cada día de este proceso de transición es una oportunidad para escuchar, dialogar y llegar preparados al inicio del nuevo gobierno", sostuvo Fujimori en el breve comunicado.

Asimismo, anunció la creación de perfiles en X, Facebook, TikTok e Instagram y también un correo electrónico donde se compartirán los avances y trabajo en este periodo antes de su juramentación como presidenta el 28 de julio.

Fujimori, hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), fue declarada este viernes oficialmente presidenta electa de Perú, al proclamarse los resultados de la segunda vuelta presidencial, donde venció al izquierdista Roberto Sánchez por un estrecho margen de 49.641 votos.

El Jurado Nacional de Elecciones aprobó los resultados, tras los intentos sin éxito de Sánchez de frenar este acto, al denunciar sin pruebas un supuesto fraude en su contra y reclamar la anulación de la votación en el exterior, lo que le daría el triunfo a él, que fue el más votado en el territorio nacional.

La proclamación de los resultados del JNE supone la finalización del proceso electoral sin que pueda haber ya vuelta a atrás sobre el resultado, en el que Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos válidos, al recibir 9.223.396 papeletas; frente al 49,865 % de Sánchez, que acumuló 9.173.755 apoyos.

La votación se celebró el pasado domingo 7 de junio y, casi un mes después, se produjo este viernes la proclamación de los resultados, debido al lento proceso de escrutinio del sistema electoral peruano, que exige que las actas sean trasladadas físicamente hasta las sedes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para ser contabilizadas.

EFE

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