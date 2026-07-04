“Carreteras expeditas”: Vacaciones activan control intensivo de buses en terminales por aumento de viajes

Con el inicio del periodo de vacaciones invernales, la afluencia de pasajeros en terminales de buses del país se ha incrementado considerablemente, lo que ha motivado a las autoridades a reforzar los controles de seguridad, documentación y operación de las empresas de transporte.

En la terminal Bimodal de Santa Cruz, la Policía de Tránsito, en coordinación con la Dirección Departamental de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, la administración de la terminal y otras instancias del Estado, ha puesto en marcha un plan de operaciones conjunto orientado a garantizar viajes seguros y legales para los usuarios.

El director de Tránsito de la terminal terrestre, teniente coronel Marco Hurtado, explicó que este operativo responde al incremento de la demanda de viajes y a la necesidad de prevenir riesgos asociados a esta temporada, entre ellos el tráfico de personas.

“Se ha coordinado con las instituciones que representan al Estado y al sector municipal para realizar esta tarea en beneficio de los usuarios. En este momento hacemos énfasis en el tráfico de personas, ya que la época de vacaciones puede ser aprovechada para cometer este ilícito. También verificamos que las empresas cumplan con todos los requisitos para brindar el servicio”, señaló la autoridad.

Los controles incluyen la revisión de documentos de los buses, condiciones técnicas de las unidades y cumplimiento de normativas administrativas. Además, se supervisa que los conductores estén habilitados y cumplan con medidas básicas de seguridad.

Por su parte, las recomendaciones se han enfocado en la seguridad vial durante el viaje. Las autoridades insisten en que los conductores cuenten con chofer de relevo, eviten el consumo de bebidas alcohólicas y respeten las normas de tránsito, considerando que transportan pasajeros que pagan por un servicio seguro y confiable.

“La recomendación es clara: no conducir en estado de ebriedad y contar con un copiloto o chofer de relevo, porque están llevando personas que necesitan llegar a su destino sin contratiempos”, agregó Hurtado.

El operativo se mantendrá durante toda la temporada vacacional, con el objetivo de reducir incidentes en carretera y garantizar que el servicio de transporte interdepartamental se realice dentro del marco legal y con las condiciones de seguridad necesarias para los viajeros.

En la Terminal Bimodal, los controles continuarán de manera aleatoria y permanente, especialmente en horarios de mayor flujo de pasajeros.

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