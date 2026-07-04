Investigan la muerte de una dirigente tras ser atropellada y lanzada al río Pilcomayo

Una dirigente comunal identificada como Amalia M.C., de 37 años, fue hallada sin vida en el río Pilcomayo, en el departamento de Chuquisaca, tras permanecer desaparecida desde el pasado 28 de junio, cuando viajó a la comunidad de Sabala, en el municipio de San Lucas, para participar en un ampliado. El caso es investigado como presunto feminicidio y eleva a 45 la cifra de feminicidios registrados en Bolivia en lo que va del año.

La víctima fue vista por última vez el 28 de junio. Al no regresar a su domicilio, donde la esperaban sus tres hijos, un familiar presentó la denuncia de desaparición el 1 de julio, lo que permitió al Comando Policial de San Lucas activar un operativo de búsqueda.

Durante las investigaciones, Justo M., dirigente sindical de 56 años, declaró que ambos asistieron al ampliado y que, al concluir la actividad, se ofreció a llevar a Amalia de regreso en su vehículo.

Foto: Fiscalía General del Estado

Según la versión proporcionada por el hombre, durante el trayecto realizaron una parada y, al reanudar la marcha, retrocedió el vehículo sin percatarse de que la dirigente se encontraba detrás, por lo que la atropelló accidentalmente.

El investigado aseguró que, al comprobar que la mujer había fallecido, trasladó el cuerpo hasta un sector alejado y lo arrojó al río Pilcomayo desde el puente Chaulla Khocha, con el propósito de ocultar lo ocurrido.

Sin embargo, la Policía informó que el hombre incurrió en varias contradicciones durante su declaración al ser interrogado sobre diferentes aspectos del caso. Además, admitió haber destruido el teléfono celular de la víctima, un elemento considerado de interés para la investigación.

Foto: Fiscalía General del Estado

El informe preliminar de la autopsia estableció que Amalia M.C. falleció a causa de una hemorragia provocada por un traumatismo encéfalo craneano grave y múltiples politraumatismos, lesiones que evidencian una muerte violenta.

El Ministerio Público y la Policía continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Con este caso, Bolivia registra 45 feminicidios en lo que va del año.

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