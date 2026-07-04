Defensoría investiga si bebé fallecido en Cochabamba fue prestado, vendido o alquilado para pedir limosna

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia inició la búsqueda de los familiares del bebé que falleció en Cochabamba y que, presuntamente, era utilizado para pedir limosna, en el marco de una investigación por posibles delitos de explotación y trata de personas.

La directora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Lola Terrazas, informó que, de manera coordinada con la Fiscalía y la Defensoría de Cochabamba, se realizan diligencias para establecer quiénes son los padres del menor y determinar bajo qué circunstancias el bebé terminó bajo el cuidado de la mujer investigada.

“Estamos buscando contactarnos con la familia, porque son nuestros niños y viven acá. También queremos localizar a la persona que entregó al bebé y establecer si realmente hubo un préstamo, una venta, un alquiler o qué ocurrió, porque los cuatro menores que estaban con esta señora no son sus hijos”, señaló Terrazas.

La autoridad remarcó la importancia de reforzar los controles en el transporte interdepartamental para evitar el traslado irregular de menores de edad. Explicó que, si las empresas de transporte hubieran exigido los formularios de autorización para el viaje del bebé, el caso podría haberse evitado.

“Si las empresas hubiesen solicitado los permisos de viaje correspondientes, se habría impedido que esta persona trasladara a los menores de edad y, posiblemente, se habría evitado el fallecimiento de este bebé que presuntamente estaba siendo utilizado para pedir limosna”, afirmó.

En ese contexto, anunció que el próximo 15 de julio se realizará una capacitación dirigida a las empresas de transporte que operan en la Terminal Bimodal, con el objetivo de fortalecer los controles y garantizar el cumplimiento de la normativa sobre el traslado de menores.

Terrazas confirmó que el caso es investigado por el Ministerio Público y que existe un trabajo coordinado entre las instituciones competentes para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y establecer si existió una red dedicada a la explotación o al tráfico de menores. Mientras continúan las investigaciones, las autoridades reiteraron el llamado a las empresas de transporte para que verifiquen rigurosamente la documentación de niñas, niños y adolescentes que viajan acompañados.

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