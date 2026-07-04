¿Saldrá de viaje? Conozca el estado de las carreteras en Bolivia este sábado

Con el inicio de las vacaciones de invierno y el incremento de los viajes por carretera, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) actualizó este sábado 4 de julio, a las 07:30, el estado de transitabilidad de la Red Vial Fundamental, que abarca más de 18.000 kilómetros en todo el país.

El reporte muestra que la mayoría de las rutas nacionales se encuentran transitables, especialmente en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí, donde los principales corredores viales permanecen habilitados para la circulación.

Tramos con restricciones y recomendaciones

Pese al panorama favorable, la ABC recomienda conducir con precaución debido a que algunos sectores presentan restricciones vehiculares, desvíos o cierres temporales por trabajos de mantenimiento o condiciones de la vía.

Entre los puntos que requieren atención figuran:

La Paz: restricción vehicular en el tramo Puente Chaco – Puente Villa , con horarios establecidos de circulación.

Santa Cruz: el tramo San Lorenzo – Salinas permanece no transitable debido a una inundación en el sector del puente San Miguelito .

Santa Cruz: el tramo Bermejo – La Angostura mantiene restricciones vehiculares por trabajos.

Pando: los tramos Kilómetro 185 – La Floresta y Conquista – El Sena continúan transitables, pero con desvíos habilitados por obras.

En el resto de los corredores nacionales reportados por la ABC, la circulación es normal.

Revise el estado de la ruta antes de salir

La ABC recomendó a los conductores consultar el estado de las carreteras antes de iniciar su viaje, especialmente durante este fin de semana, cuando se espera un mayor movimiento de familias que aprovecharán el descanso escolar.

Asimismo, pidió respetar la señalización vial, reducir la velocidad en sectores donde existan trabajos de mantenimiento y atender las indicaciones del personal desplazado en carretera.

Los usuarios pueden consultar las actualizaciones del estado de las rutas en el portal transitabilidad.abc.gob.bo, comunicarse a la línea gratuita 800-10-7222 o escribir al WhatsApp 71219232 para reportar emergencias o solicitar información.

Tomar precaución en buses

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) también recomendó extremar las medidas de seguridad durante los viajes interdepartamentales. La entidad pidió no aceptar alimentos ni bebidas de personas desconocidas, debido a los casos de dopaje registrados en terminales terrestres, principalmente en la ruta Oruro-La Paz, donde los adultos mayores son las principales víctimas.

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