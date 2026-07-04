Aprehenden al dirigente Vicente Salazar en medio de la investigación por los bloqueos

La Policía Boliviana ejecutó este sábado la aprehensión de Vicente Salazar, principal ejecutivo de la Federación Departamental Túpac Katari, durante un operativo realizado en la urbe de El Alto. Tras consolidarse la captura, los efectivos de seguridad trasladaron de inmediato al dirigente hacia las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la sede de Gobierno.

El origen de las investigaciones

Esta acción judicial se desarrolla formalmente en el marco de las investigaciones estatales por los 53 días de bloqueos de carreteras que paralizaron al país entre mayo y junio pasados. Las autoridades fiscales buscan determinar las responsabilidades penales detrás de una movilización que generó pérdidas millonarias y un severo desabastecimiento en diversas regiones.

Salazar se había consolidado como uno de los rostros más visibles de una protesta que comenzó con demandas estrictamente sectoriales y económicas. Sin embargo, el conflicto escaló de forma drástica hasta transformarse en una abierta exigencia de renuncia del presidente Rodrigo Paz, un posicionamiento que el Órgano Ejecutivo catalogó formalmente como una estrategia desestabilizadora.

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