El cine boliviano está de luto: fallece Luisa Quispe, protagonista de Utama

El cine boliviano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Luisa Quispe, la recordada protagonista de la película Utama (2022). La actriz, de 78 años, dejó una huella imborrable en la cinematografía nacional gracias a su interpretación de Sisa, personaje que le dio reconocimiento internacional a la producción dirigida por Alejandro Loayza Grisi.

Sus restos descansan en Santiago de Chuvica, su tierra natal y el mismo escenario natural donde fue filmada gran parte de Utama, una cinta que retrata la vida de una pareja de adultos mayores que enfrenta la sequía en el altiplano boliviano.

"Sin Luisa, Utama no sería Utama"

El director de la película, Alejandro Loayza Grisi, expresó su pesar por la partida de la actriz y recordó la alegría y sencillez que la caracterizaban.

"Era una persona muy alegre que transmitía felicidad, una mujer sencilla que irradiaba mucha luz. Sin Luisa, Utama no sería Utama", manifestó Loayza conmovido al medio ABI.

Loayza destacó además que la actriz entregó parte de su esencia al personaje de Sisa, logrando una interpretación que permanecerá entre las más recordadas del cine boliviano.

Un legado que trasciende fronteras

En Utama, Luisa Quispe compartió el protagonismo con su esposo, José Calcina, en una historia que retrata los desafíos de una familia del altiplano frente a la escasez de agua y el cambio climático.

La película recibió un amplio reconocimiento internacional, entre ellos el Gran Premio del Jurado en el Festival de Sundance y dos Premios Platino en 2023, consolidándose como una de las producciones bolivianas más premiadas de los últimos años.

La ministra de Culturas, Cinthya Yañez, también lamentó el fallecimiento de la actriz y destacó que su legado permanecerá en la historia del cine nacional y en la memoria del pueblo boliviano.

Con su interpretación en Utama, Luisa Quispe dejó un legado artístico que trascendió las fronteras del país y convirtió su actuación en un referente del cine boliviano contemporáneo.

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