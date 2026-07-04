Persisten las filas por combustible en Cochabamba; choferes duermen en las calles

La distribución de combustible continúa generando dificultades para el sector del transporte en Cochabamba, donde choferes denuncian que deben permanecer hasta dos y tres días en las filas de las estaciones de servicio para abastecerse de diésel.

De acuerdo con testimonios de los transportistas, la prolongada espera los obliga incluso a pernoctar en las calles, mientras aguardan la llegada de cisternas con carburante para poder retomar sus actividades.

Los conductores aseguran que, cuando finalmente llega un cargamento de diésel a los surtidores, el volumen resulta insuficiente para abastecer a la gran cantidad de vehículos que permanecen en fila desde hace varios días.

Según indicaron, en algunos puntos de carga los encargados de las estaciones de servicio advierten que el combustible disponible no alcanzará para atender toda la demanda acumulada, por lo que varios choferes deberán continuar esperando un nuevo despacho.

"Nos quedamos aquí dos o tres días. Dormimos en los vehículos porque no queda otra opción", relataron algunos transportistas mientras aguardaban su turno.

La situación también comienza a reflejarse nuevamente en el abastecimiento de gasolina. Aunque en jornadas anteriores las filas habían disminuido de manera temporal, actualmente vuelven a observarse largas filas de vehículos en diferentes estaciones de servicio de la región.

Los conductores afirman que la incertidumbre persiste debido a que desconocen cuándo podrán cargar combustible, situación que afecta el normal desarrollo de sus actividades y genera pérdidas económicas.

Mientras tanto, los transportistas esperan que el suministro se regularice en los próximos días para evitar que las filas continúen creciendo y se prolonguen las demoras en el abastecimiento tanto de diésel como de gasolina.

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