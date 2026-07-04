Velasco pide incorporar un plan financiero al PGE reformulado: "Las gobernaciones enfrentan dificultades enormes"

La Asamblea Legislativa Plurinacional ingresará al debate del Presupuesto Reformulado 2026, en un contexto marcado por observaciones sobre el déficit fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados y ahora pasó al Senado para su revisión constitucional.

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, se pronunció públicamente sobre el tratamiento del presupuesto, señalando que la propuesta “llega tarde” y que no resuelve el problema del déficit ni implica el cierre de empresas estatales deficitarias. Sin embargo, sostuvo que se trata del escenario fiscal disponible y que las autoridades deben trabajar con los recursos existentes.

En sus declaraciones, Velasco también informó que solicitó a diputados de la agrupación LIBRE impulsar la incorporación del Plan de Readecuación Financiera (PRF), como mecanismo para apoyar a las gobernaciones y entidades territoriales autónomas. Según indicó, este instrumento permitiría refinanciar obligaciones financieras y generar mayor espacio fiscal para la ejecución de proyectos.

El gobernador añadió que las gobernaciones enfrentan “dificultades económicas enormes”, atribuyéndolas a años de endeudamiento y a administraciones previas que habrían comprometido la estabilidad financiera institucional. En ese marco, aseguró que en Santa Cruz se aplicaron medidas de ajuste que incluyen una reducción del 30% del gasto corriente y una disminución del 29% en la planilla salarial, con el objetivo de alcanzar equilibrio fiscal en menos de dos meses.

Asimismo, planteó que en el Presupuesto General del Estado 2027 se debería debatir un esquema de distribución “50-50” de recursos entre el nivel central y las regiones, con el fin de avanzar hacia un modelo de mayor autonomía fiscal.

Por su parte, desde la Cámara de Diputados, el presidente legislativo Roberto Castro Salazar informó que el Proyecto de Ley N.º 425/2025-2026 de Modificaciones al Presupuesto General del Estado fue aprobado en sus estaciones en grande y en detalle durante la 146.ª sesión ordinaria. El documento contempla ajustes financieros para entidades públicas, el sistema de salud, fideicomisos y empresas estatales, entre otros aspectos.

Con su remisión al Senado, el debate ahora se traslada a la Cámara revisora, donde se evaluarán las disposiciones finales de un presupuesto que ya genera discusión política entre la necesidad de ajustes fiscales y las demandas de mayor autonomía de las regiones.

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