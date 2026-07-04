Vacaciones de invierno: así puede descargar gratis el libro sobre la fauna de Bolivia

Las vacaciones invernales son una oportunidad para aprender fuera del aula. Con ese objetivo, el Ministerio de Educación y la Wildlife Conservation Society (WCS Bolivia) invitan a estudiantes, docentes y familias a descargar de forma gratuita el Libro Ilustrado de los Mamíferos Medianos y Grandes de Bolivia, una obra que permite conocer la riqueza de la fauna nacional mediante ilustraciones, fotografías e información científica presentada de manera accesible.

El material reúne 84 especies de mamíferos medianos y grandes distribuidas en distintas ecorregiones del país, desde el Altiplano hasta la Amazonía, el Chaco, la Chiquitanía, los Yungas y el Pantanal, entre otras. Cada ficha explica las características, el hábitat, el estado de conservación y la importancia ecológica y cultural de cada especie.

La obra es una adaptación del libro científico "Distribución, Ecología y Conservación de los Mamíferos Medianos y Grandes de Bolivia", publicado en 2010. Su objetivo es acercar ese conocimiento a niños y jóvenes con un lenguaje accesible y contenidos didácticos que promuevan el interés por la ciencia y la conservación de la biodiversidad.

Está dirigida principalmente a estudiantes de 13 a 15 años, aunque también fue diseñada para que los docentes de Biología la utilicen como material de apoyo en las unidades educativas y para cualquier persona interesada en conocer las especies que habitan el territorio nacional.

Uno de los motivos que impulsó la elaboración del libro fue la necesidad de mostrar la fauna boliviana en los materiales educativos. Sus autores explican que muchos textos escolares presentaban especies de otros continentes, como jirafas, elefantes o tigres, mientras que los mamíferos de Bolivia eran poco conocidos.

A lo largo de 126 páginas, la publicación propone un recorrido por las diferentes ecorregiones del país, desde los Llanos de Moxos, ubicados a unos 80 metros sobre el nivel del mar, hasta las montañas del Altoandino, que alcanzan los 6.500 metros de altitud. En ese viaje explica la biología, el comportamiento, la ecología, las amenazas y la importancia de cada especie.

El libro reúne el trabajo de siete investigadores y 28 fotógrafos, además de más de 100 ilustraciones originales que muestran las características de los mamíferos y los paisajes donde viven.

Asimismo, la publicación resalta la importancia de conservar la biodiversidad y recuerda el compromiso internacional de proteger al menos el 30% del planeta para 2030. En ese contexto, destaca que Bolivia cuenta con una amplia red de áreas protegidas, humedales y territorios indígenas que contribuyen a la preservación de los ecosistemas y la fauna silvestre.

El libro puede descargarse gratuitamente a través del código QR o del enlace compartido por el Ministerio de Educación en sus plataformas digitales, convirtiéndose en una opción para que los niños y jóvenes aprovechen el receso escolar aprendiendo sobre una de las mayores riquezas del país: su biodiversidad.

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