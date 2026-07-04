¿Sabes qué ocurría en el universo el día que naciste? La NASA tiene la respuesta

La NASA renovó su popular herramienta "What Did Hubble See on Your Birthday?" (¿Qué vio el Hubble el día de tu cumpleaños?), una plataforma interactiva que permite conocer las imágenes del universo captadas por el telescopio espacial Hubble en cualquier fecha del año.

La iniciativa, lanzada originalmente en 2020, ahora ofrece una experiencia más completa al mostrar cinco observaciones diferentes por cada día del calendario, permitiendo a los usuarios explorar con mayor detalle el universo en la fecha de su cumpleaños, aniversario o cualquier otra ocasión especial.

¿Cómo funciona la herramienta?

Utilizar la plataforma es sencillo. Solo debes ingresar al sitio web oficial de la NASA, seleccionar el mes y el día que deseas consultar y esperar unos segundos para conocer las imágenes registradas por el telescopio espacial en esa fecha.

Al elegir una de las fotografías, la página despliega una imagen en alta resolución junto con una explicación sobre el objeto celeste observado, ya sea una nebulosa, una galaxia, un planeta o una región de formación estelar.

Además, la herramienta permite compartir los resultados directamente en redes sociales.

¿Por qué algunas imágenes aparecen en varias fechas?

La NASA explica que el telescopio Hubble trabaja de manera continua, las 24 horas del día, los siete días de la semana, observando el universo desde su órbita alrededor de la Tierra.

Sin embargo, algunas fotografías requieren varios días de exposición para captar suficiente luz de objetos extremadamente lejanos. Por ello, una misma imagen puede aparecer asociada a diferentes fechas del calendario.

¿Qué es el telescopio Hubble?

El Telescopio Espacial Hubble fue lanzado al espacio el 24 de abril de 1990 como un proyecto conjunto de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA).

Ubicado a unos 593 kilómetros de altura, el observatorio ha revolucionado la astronomía con imágenes de galaxias, nebulosas, cúmulos estelares, planetas y otros objetos del universo, contribuyendo a algunos de los descubrimientos científicos más importantes de las últimas décadas.

Entre las imágenes más famosas captadas por el Hubble se encuentran los Pilares de la Creación, la Nebulosa Cabeza de Mono y espectaculares fotografías de Júpiter y otras regiones del espacio profundo.

¿Dónde consultar la herramienta?

La consulta puede realizarse de forma gratuita en el sitio oficial de la NASA:

https://science.nasa.gov/mission/hubble/multimedia/what-did-hubble-see-on-your-birthday/

Solo debes seleccionar el mes y el día para descubrir qué maravillas del universo observó el telescopio espacial Hubble en esa fecha.

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