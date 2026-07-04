¿Una hoja de laurel en la cartera? Conoce el ritual para atraer dinero

El inicio de julio impulsa la realización de este ritual, que busca atraer nuevas oportunidades económicas y renovar la energía financiera.
03/07/2026 20:43
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Con la llegada de julio, muchas personas aprovechan el inicio del segundo semestre para renovar sus metas, especialmente las relacionadas con las finanzas.
Entre las prácticas más populares del Feng Shui y otras tradiciones ancestrales destaca un sencillo ritual con una hoja de laurel que, según las creencias, ayuda a atraer la prosperidad y abrir el camino a nuevas oportunidades económicas.
El laurel ha sido considerado durante siglos un símbolo de éxito, victoria y abundancia. En diversas culturas se cree que posee una energía capaz de limpiar las malas vibraciones y favorecer la llegada de bienestar y estabilidad económica.
¿Cómo se realiza el ritual?
La tradición señala que no basta con guardar cualquier hoja de laurel en la cartera. Para potenciar su significado simbólico, se recomienda seguir algunos pasos:
Aunque no existe evidencia científica que demuestre que este ritual atraiga dinero, continúa siendo una práctica muy difundida entre quienes buscan comenzar el mes con una actitud positiva y fortalecer su intención de alcanzar mayor prosperidad.
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