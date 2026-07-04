¿Una hoja de laurel en la cartera? Conoce el ritual para atraer dinero

Con la llegada de julio, muchas personas aprovechan el inicio del segundo semestre para renovar sus metas, especialmente las relacionadas con las finanzas.

Entre las prácticas más populares del Feng Shui y otras tradiciones ancestrales destaca un sencillo ritual con una hoja de laurel que, según las creencias, ayuda a atraer la prosperidad y abrir el camino a nuevas oportunidades económicas.

El laurel ha sido considerado durante siglos un símbolo de éxito, victoria y abundancia. En diversas culturas se cree que posee una energía capaz de limpiar las malas vibraciones y favorecer la llegada de bienestar y estabilidad económica.

Imagen creada con IA

¿Cómo se realiza el ritual?

La tradición señala que no basta con guardar cualquier hoja de laurel en la cartera. Para potenciar su significado simbólico, se recomienda seguir algunos pasos:

Elegir una hoja de laurel completa, sin roturas ni manchas.

Limpiarla con un paño seco o pasarla por el humo de un incienso para eliminar energías acumuladas.

Sostener la hoja entre las manos, cerrar los ojos y visualizar la llegada de abundancia y nuevas oportunidades económicas.

Guardarla en un compartimento de la cartera donde permanezca en buen estado y no se doble.

Renovarla cada mes, reemplazándola por una nueva y devolviendo la anterior a la tierra o a un jardín.

Aunque no existe evidencia científica que demuestre que este ritual atraiga dinero, continúa siendo una práctica muy difundida entre quienes buscan comenzar el mes con una actitud positiva y fortalecer su intención de alcanzar mayor prosperidad.

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