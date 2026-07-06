Captan a Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire en el partido Brasil vs Noruega (video)

La presencia de los actores Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire en el partido entre Brasil y Noruega, por los octavos de final del Mundial 2026, llamó la atención de miles de aficionados y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.

Se dieron cita en el histórico encuentro mundialero

Las cámaras captaron a ambas estrellas de Hollywood disfrutando del encuentro desde las tribunas, una aparición que tomó por sorpresa a los asistentes y que no tardó en viralizarse en redes sociales.

Las imágenes muestran a DiCaprio y Maguire siguiendo con atención el compromiso que terminó con la sorpresiva victoria de Noruega por 2-1 sobre Brasil, resultado que significó la eliminación de la selección sudamericana.

La presencia de los actores generó una avalancha de comentarios y memes en plataformas digitales, donde muchos calificaron la escena como "lo más inesperado del día" y celebraron ver juntos a los protagonistas de una de las amistades más conocidas de Hollywood.

Aunque ninguno de los dos se pronunció públicamente sobre el partido, su aparición fue suficiente para convertirse en otro de los momentos virales que dejó la jornada mundialista.

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