Impactante video: dos bailarines cayeron al vacío tras romperse el escenario

Dos participantes de un concurso de baile de K-pop cayeron del escenario en la ciudad argentina de La Plata, luego de que parte de la estructura cediera en plena presentación. El incidente quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Las imágenes muestran a tres integrantes del grupo de baile "Red" ejecutando una coreografía cuando, de forma repentina, el piso del escenario se rompe y dos de los jóvenes caen al vacío.

La música se detuvo de inmediato y personal de la organización, junto a asistentes del evento, acudió rápidamente para auxiliarlos.

En un primer momento circularon versiones que señalaban que los bailarines habían perdido el equilibrio. Sin embargo, el video confirmó que la caída se produjo por el colapso de una parte del escenario.

Tras el accidente, los participantes fueron atendidos por personal médico. Horas después, los organizadores emitieron un comunicado para informar que ambos jóvenes fueron evaluados y que "no hubo lesiones de gravedad".

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