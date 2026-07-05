Kim Kardashian sacude el internet con el microbikini más chiquito del mundo (FOTOS)

Kim Kardashian volvió a marcar tendencia en las redes sociales al presentar la nueva colección de bikinis de su marca Skims, apostando por diseños cada vez más pequeños y con el estilo underboob como protagonista.

La empresaria compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram donde luce distintos modelos de la línea "SKIMS MICRO FITS EVERYBODY", que rápidamente captaron la atención de millones de seguidores.

Kim Kardashian mostró lo nuevo de Skims y arrasó en redes. (Foto: Instagram/@kimkardashian)

Uno de los diseños más comentados fue una bikini con estampado animal print de leopardo, compuesta por un corpiño XXS de breteles finos que deja al descubierto parte inferior del busto, siguiendo la tendencia underboob.

El conjunto se completa con una bombacha ultracavada y una segunda pieza superpuesta, además de detalles de encaje negro y pequeños moños que refuerzan la inspiración lencera.

Kim Kardashian mostró lo nuevo de Skims y arrasó en redes. (Foto: Instagram/@kimkardashian)

En menos de 24 horas, las imágenes superaron el millón de "Me gusta" y recibieron miles de comentarios de sus seguidores, quienes elogiaron el nuevo lanzamiento con mensajes como “Espectacular”, “Fantástica”, “Hot” y “Te amo”.

Mira la programación en Red Uno Play