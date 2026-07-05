Partidos de hoy, domingo 5 de julio: agenda, horario y por dónde ver el Mundial 2026

Brasil y Noruega abren este domingo la jornada de octavos de final del Mundial 2026. El partido se podrá ver por Red Uno desde las 16:00 (hora de Bolivia), mientras que México e Inglaterra cerrarán el día con transmisión en plataformas digitales autorizadas.

El Mundial 2026 continúa este domingo 5 de julio con dos atractivos encuentros correspondientes a los octavos de final, instancia en la que cuatro selecciones buscarán asegurar su clasificación a los cuartos de final.

Brasil vs. Noruega, por Red Uno desde las 16:00

La Canarinha enfrentará a Noruega en el MetLife Stadium de Nueva Jersey desde las 16:00 (hora de Bolivia), en un duelo que promete grandes emociones con figuras como Vinícius Júnior y Erling Haaland.

Brasil llega como favorito para avanzar de ronda, mientras que el conjunto noruego intentará dar una de las sorpresas del torneo y mantener su historial favorable frente a la selección brasileña.

Partido: Brasil vs. Noruega

Hora (Bolivia): 16:00

Estadio: MetLife Stadium (Nueva Jersey)

Transmisión: Red Uno

México vs. Inglaterra cierran la jornada

Más tarde, México e Inglaterra protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los octavos de final en el Estadio Azteca.

Este compromiso podrá seguirse a través de las plataformas digitales autorizadas, según la disponibilidad de derechos de transmisión en cada país.

Partido: México vs. Inglaterra

Hora (Bolivia): 20:00

Estadio: Estadio Azteca (Ciudad de México)

Transmisión: Plataformas digitales autorizadas (DSports, TyC Sports y Paramount+)

La Copa del Mundo se desarrolla hasta el 19 de julio con la participación de 48 seleccionados, 16 más que las últimas siete ediciones. En 39 jornadas se disputan 104 partidos repartidos en 16 sedes de los tres países anfitriones. Se trata del certamen más grande de la historia, con 40 encuentros más que hasta Qatar 2022.

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