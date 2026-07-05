Brasil vs Noruega, por Red Uno desde las 16:00: la Canarinha busca los cuartos

Brasil afronta este domingo 5 de julio un exigente desafío frente a Noruega por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y podrá verse por Red Uno a partir de las 16:00 (hora de Bolivia).

La selección dirigida por Carlo Ancelotti parte como favorita, aunque llega con algunas bajas importantes y frente a un rival que mantiene un curioso antecedente: Brasil nunca ha derrotado a Noruega, con un registro de dos victorias noruegas y dos empates entre 1988 y 2006.

Brasil apuesta por Vinícius y espera recuperar a Raphinha

Ancelotti volverá a confiar en Vinícius Júnior como principal referente ofensivo. El delantero del Real Madrid atraviesa un gran momento en el torneo, con cuatro goles y una asistencia, mientras que Raphinha, recuperado de una lesión muscular, estará disponible en el banco de suplentes.

El técnico italiano evitó hablar de un plan específico para detener a Erling Haaland.

"No existe un plan anti-Haaland. Todo el mundo conoce sus características y sabemos que es un jugador muy peligroso", afirmó Ancelotti.

El entrenador brasileño también destacó la calidad colectiva del conjunto escandinavo y advirtió que será una eliminatoria muy exigente.

Noruega prepara un plan para frenar a Vinícius

En la vereda de enfrente, el seleccionador Ståle Solbakken reconoció que gran parte de su estrategia pasa por evitar que Vinícius reciba espacios.

"No podemos dejarle en el uno contra uno. Vamos a hacer coberturas y ayudar constantemente", explicó.

El entrenador noruego describió al atacante brasileño como "una bailarina que puede bailar con la pelota" y elogió su velocidad y capacidad para desequilibrar.

Noruega también buscará aprovechar su fortaleza física y el juego aéreo, además del gran momento de Erling Haaland, quien suma cinco goles y llega como una de las principales amenazas del torneo.

Brasil vs Noruega: hora y dónde ver

Partido: Brasil vs Noruega

Instancia: Octavos de final del Mundial 2026

Fecha: Domingo 5 de julio

Hora en Bolivia: 16:00

Estadio: MetLife Stadium, Nueva Jersey (Estados Unidos)

Transmisión: Red Uno

Un boleto a cuartos de final en juego

Brasil intentará confirmar su candidatura al título y acercarse al ansiado hexacampeonato, mientras que Noruega buscará dar uno de los grandes golpes del Mundial y mantener su invicto histórico frente a la Canarinha.

El ganador de la serie avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor de la llave entre Inglaterra y México.

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