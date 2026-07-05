Marruecos vs Francia en cuartos de final del Mundial: día, hora y fecha del gran choque

Ya está definido el primer gran cruce de los cuartos de final del Mundial. Marruecos y Francia se enfrentarán en un duelo que promete alta intensidad, luego de superar sus respectivos compromisos de octavos de final.

El conjunto marroquí llega a esta instancia tras una sólida victoria por 3-0 frente a Canadá, uno de los anfitriones del torneo. En ese encuentro, Azzedine Ounahi fue figura con un doblete, mientras que Soufiane Rahimi completó la goleada que confirmó el buen momento del equipo africano.

Por su parte, Francia logró su clasificación tras imponerse por 1-0 a Paraguay en un partido muy disputado, que se resolvió con un gol de Kylian Mbappé desde el punto penal. El conjunto galo tuvo que trabajar hasta el final para asegurar su pase a la siguiente ronda.

El encuentro entre Marruecos y Francia se disputará el 9 de julio de 2026, en Estados Unidos, en horario estimado de las 16:00 (hora boliviana), en uno de los escenarios principales del torneo.

En cuanto al historial mundialista, Francia llega como una de las selecciones más laureadas, con títulos en 1998 y 2018, además de finales disputadas en 2006 y 2022. Marruecos, en cambio, continúa consolidando su crecimiento internacional tras su histórica semifinal en 2022, considerada la mejor actuación de una selección africana en la historia de la Copa del Mundo.

Con este panorama, el cruce entre africanos y europeos aparece como uno de los más atractivos de la fase, con estilos opuestos y figuras de peso en ambos bandos.

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