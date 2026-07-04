La poderosa reflexión de Vozinha tras caer ante la Argentina de Messi

El arquero de Cabo Verde, Vozinha, expresó su tristeza tras la eliminación de su selección a manos de Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, pero destacó el nivel mostrado por su equipo frente al vigente campeón del mundo. El guardameta, una de las revelaciones del torneo por sus destacadas actuaciones, aseguró que el duelo nunca fue un enfrentamiento personal con Lionel Messi, sino un esfuerzo colectivo de toda la selección africana.

"No fue Vozinha contra Messi, fue Cabo Verde contra Argentina. Hemos luchado contra ellos de igual a igual", afirmó el portero, quien también consideró que su equipo hizo méritos para quedarse con la victoria pese al resultado adverso.

Cabo Verde cayó por 3-2 en el tiempo suplementario luego de un autogol de Diney Borges a los 111 minutos. Lionel Messi abrió el marcador para la Albiceleste a los 29 minutos, Deroy Duarte igualó a los 59, Lisandro Martínez volvió a adelantar a Argentina en el tiempo añadido (90+2) y Lopes Cabral empató nuevamente a los 103 antes del tanto definitivo.

"Estamos un poco tristes porque hicimos lo suficiente para ganar el juego. Jugamos con el actual campeón del mundo y logramos jugar de igual a igual. Tuvimos oportunidades de ganar el partido, así que tenemos que estar satisfechos y orgullosos", señaló Vozinha en declaraciones a Cazé TV de Brasil.

El guardameta también reconoció el respeto que inspira Lionel Messi y el resto del plantel argentino, aunque explicó que Cabo Verde se concentró en desarrollar su propio juego. "Infelizmente no conseguimos ganar. Ahora hay que mirar el futuro", manifestó.

Finalmente, Vozinha celebró el crecimiento futbolístico de Cabo Verde, al que describió como "un país muy pequeño, pobre, sin muchas condiciones, pero con un pueblo resiliente", y expresó su deseo de que la histórica actuación mundialista impulse nuevas inversiones para el desarrollo del fútbol y del deporte en su país.

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