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Mundial 2026

El hijo de Sidny Cabral emocionó al mundo tras la eliminación de Cabo Verde | Video

La imagen del Mundial 2026 muestra al pequeño abrazando al autor del empate parcial, en un gesto que conmovió a miles de aficionados tras el vibrante 3-2.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

04/07/2026 16:06

Agregar Reduno en
Foto: Familia de Sidny Cabral lo consuela tras derrota contra Argentina. Captura de pantalla.
Estados Unidos

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Una de las escenas más emotivas del Mundial 2026 se vivió tras el intenso partido entre Argentina y Cabo Verde, cuando el hijo del futbolista Sidny Cabral consoló a su padre luego de la derrota por 3-2 que significó la eliminación de la selección africana.

Cabral, quien marcó el gol del empate transitorio 2-2 durante el encuentro, terminó visiblemente afectado por el resultado. Al finalizar el partido, mientras el jugador no podía contener las lágrimas, su pequeño hijo se acercó para abrazarlo y darle consuelo, pese a que él también lloraba.

Un gesto de amor

La imagen rápidamente se viralizó en redes sociales y fue compartida por miles de usuarios alrededor del mundo, quienes destacaron el gesto del menor como uno de los momentos más humanos y conmovedores del torneo.

El emocionante encuentro mantuvo la incertidumbre hasta los últimos minutos. Argentina logró imponerse por 3-2 en un duelo muy disputado, mientras Cabo Verde se despidió del campeonato dejando una destacada actuación que fue reconocida por aficionados y analistas.

 

Más allá del resultado deportivo, el abrazo entre Sidny Cabral y su hijo quedó como una de las postales más emotivas del Mundial, reflejando el lado más humano del fútbol y el valor del apoyo familiar incluso en los momentos más difíciles.

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