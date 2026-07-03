Mundial 2026: Egipto le ganó por penales a Australia

Luego de empatar 1 a 1 en tiempo reglamentario, se conoció al vencedor del duelo en los remates desde los doce pasos.
03/07/2026 17:36
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Tras igualar 1 a 1 en tiempo reglamentario, la selección de Egipto superó en el Mundial a Australia por penales (4-2). Para el seleccionado ganador acertaron Mahmoud Saber, Ramy Rabia, Mohamed Salah y Hossam Abdelmaguid. Harry Souttar y Lucas Herrington fallaron para el combinado eliminado. De esta forma, Egipto clasificó a Octavos de Final.
Luego de empatar 1 a 1 en tiempo reglamentario, se conoció al vencedor del duelo en los remates desde los doce pasos. Australia encontró el camino hacia el arco rival con Mohamed Hany (9' 2T, en contra). Egipto convirtió su gol con Emam Ashour (12' 1T).
Cuando iban 4 minutos del primer tiempo, el remate del delantero Cristian Volpato pegó en el palo del arco rival y Australia se quedó con las ganas de festejar.
La figura del partido fue Emam Ashour. El volante de Egipto metió 1 gol, efectuó 52 pases correctos, recuperó 2 balones y buscó el arco contrario con 5 disparos.
Jackson Irvine también jugó un buen partido. El volante de Australia efectuó 59 pases correctos y recuperó 2 balones.
El estratega de Australia, Anthony Popovic, paró al once inicial con una formación 3-4-3 con Patrick Beach en el arco; Lucas Herrington, Alessandro Circati y Harry Souttar en la línea defensiva; Jordan Bos, Jackson Irvine, Aiden O´Neill y Aziz Behich en el medio; y Cristian Volpato, Nestory Irankunda y Connor Metcalfe en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Hossam Hassan salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Mostafa Shoubir bajo los tres palos; Mohamed Hany, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim y Karim Hafez en defensa; Marwan Attia, Hamdy Fathy, Mohamed Salah, Emam Ashour y Mostafa Ziko en la mitad de cancha; y Omar Marmoush en la delantera.
El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Dallas fue Gustavo Tejera.
En el duelo por del Mundial, Egipto venció en la tanda de penales a Australia y pasó a Octavos de Final. El próximo partido está previsto para el 7 de julio, marcando el comienzo de su travesía en la siguiente ronda.
Cambios en Australia
Cambios en Egipto
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