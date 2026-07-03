Mundial 2026: Egipto le ganó por penales a Australia

Tras igualar 1 a 1 en tiempo reglamentario, la selección de Egipto superó en el Mundial a Australia por penales (4-2). Para el seleccionado ganador acertaron Mahmoud Saber, Ramy Rabia, Mohamed Salah y Hossam Abdelmaguid. Harry Souttar y Lucas Herrington fallaron para el combinado eliminado. De esta forma, Egipto clasificó a Octavos de Final.

Luego de empatar 1 a 1 en tiempo reglamentario, se conoció al vencedor del duelo en los remates desde los doce pasos. Australia encontró el camino hacia el arco rival con Mohamed Hany (9' 2T, en contra). Egipto convirtió su gol con Emam Ashour (12' 1T).

Cuando iban 4 minutos del primer tiempo, el remate del delantero Cristian Volpato pegó en el palo del arco rival y Australia se quedó con las ganas de festejar.

La figura del partido fue Emam Ashour. El volante de Egipto metió 1 gol, efectuó 52 pases correctos, recuperó 2 balones y buscó el arco contrario con 5 disparos.

Jackson Irvine también jugó un buen partido. El volante de Australia efectuó 59 pases correctos y recuperó 2 balones.

Foto: EFE/EPA/JEFFREY MCWHORTER.

El estratega de Australia, Anthony Popovic, paró al once inicial con una formación 3-4-3 con Patrick Beach en el arco; Lucas Herrington, Alessandro Circati y Harry Souttar en la línea defensiva; Jordan Bos, Jackson Irvine, Aiden O´Neill y Aziz Behich en el medio; y Cristian Volpato, Nestory Irankunda y Connor Metcalfe en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Hossam Hassan salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Mostafa Shoubir bajo los tres palos; Mohamed Hany, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim y Karim Hafez en defensa; Marwan Attia, Hamdy Fathy, Mohamed Salah, Emam Ashour y Mostafa Ziko en la mitad de cancha; y Omar Marmoush en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Dallas fue Gustavo Tejera.

En el duelo por del Mundial, Egipto venció en la tanda de penales a Australia y pasó a Octavos de Final. El próximo partido está previsto para el 7 de julio, marcando el comienzo de su travesía en la siguiente ronda.

Los jugadores de Australia reaccionan tras perder la tanda de penaltis durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Australia y Egipto, en Dallas, EE. UU., el 3 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/JEFFREY MCWHORTER

Cambios en Australia

118' A2 - Salió Patrick Beach por Mathew Ryan

45' 2T - Salió Jordan Bos por Kai Trewin

73' 2T - Salieron Cristian Volpato por Ajdin Hrustic y Nestory Irankunda por Mohamed Touré

90' A1 - Salieron Aiden O´Neill por Paul Okon-Engstler y Connor Metcalfe por Awer Mabil

Cambios en Egipto

105' A2 - Salió Omar Marmoush por Hamza Abdelkarim

120' A2 - Salió Marwan Attia por Mahmoud Saber

66' 2T - Salieron Mostafa Ziko por Haissem Hassan y Hamdy Fathy por Hossam Abdelmaguid

79' 2T - Salió Karim Hafez por Trezeguet

Amonestados en Egipto:

14' A1 Haissem Hassan (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 14' A2 Yasser Ibrahim (Conducta antideportiva)

Mira la programación en Red Uno Play