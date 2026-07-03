🔴Ahora| Argentina y Cabo Verde empatan en el segundo tiempo (1-1)

La Albiceleste llega como una de las grandes candidatas al título, tras avanzar como líder del Grupo J, mientras que el conjunto africano continúa escribiendo una de las historias más sorprendentes del torneo al clasificar en el segundo lugar del Grupo H.

Sigue aquí el minuto a minuto.

Argentina completó una fase de grupos sólida y sin fisuras: debutó con un triunfo por 3-0 ante Argelia, luego superó 2-0 a Austria y cerró su participación con una victoria por 3-1 frente a Jordania.

Por su parte, Cabo Verde sorprendió con su capacidad para competir ante rivales de mayor jerarquía: igualó 0-0 frente a España, empató 2-2 con Uruguay y volvió a sumar un punto tras el 0-0 ante Arabia Saudita, resultados que le permitieron avanzar como una de las revelaciones del torneo.

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