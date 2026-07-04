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¡Insólito! Entrevistaba a un hincha y resultó ser el padre de Vozinha

Un diálogo espontáneo a las afueras del estadio en Miami expone la emoción de una familia africana que ya hizo historia en esta cita mundialista.

Ximena Rodriguez

04/07/2026 11:47

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Foto: EFE.
Estados Unidos

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Al principio, el hombre no reveló su identidad y solo se mostró confiado al asegurar que "para nosotros, cualquier resultado es satisfactorio", añadiendo que soñaba con un empate y una victoria en la tanda de penales.

La transmisión cambió por completo de tono cuando el periodista le preguntó si creía que el guardameta detendría algún remate desde los doce pasos. Fue en ese instante cuando Dias soltó la bomba al responder "yo soy el padre de él", desatando el asombro inmediato de Klava, quien incrédulo le cuestionó si estaba bromeando. Con una seriedad conmovedora, el progenitor del futbolista respondió de manera contundente para las cámaras: "Yo no juego con eso, cuando hablo, hablo en serio".

El orgullo de una nación africana

El inesperado momento dejó en evidencia el profundo impacto emocional que la selección de Cabo Verde generó en este torneo internacional. Ante la emoción visible del reportero por el hallazgo, Dias no ocultó su felicidad y mandó un mensaje de agradecimiento hacia su tierra natal.

"Por supuesto, todo Cabo Verde está orgulloso de él, y yo, más que cualquier otra persona", concluyó el padre del portero antes de ingresar a las tribunas.

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