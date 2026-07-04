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Los mejores memes del agónico pase de Argentina a octavos en el Mundial

La Selección venció 3-2 a Cabo Verde en el alargue y el mundo entero pasó del paro cardíaco a las risas en X.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

03/07/2026 22:26

Agregar Reduno en
Mundo

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La Selección de Argentina venció de manera agónica a Cabo Verde por 3 a 2 y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Egipto.

Los goles de la albiceleste los convirtieron Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero.

Una vez finalizado el encuentro, que tuvo que llegar al alargue, las redes sociales estallaron y se llenaron de memes.

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