La FIFA descarta cambios y mantiene el horario del partido México vs. Inglaterra

El Mundial de la FIFA 2026 sumó su primer gran escándalo extra cancha en las últimas horas, configurando un auténtico choque de poderes entre los intereses económicos de la televisión europea y la logística deportiva de las selecciones de México e Inglaterra. Tras horas de intensa incertidumbre, la FIFA dio marcha atrás y confirmó que el crucial partido de Octavos de Final se jugará en su horario original: este domingo 5 de julio a las 18:00 horas (20:00 hora de Bolivia) en el Estadio Azteca.

La tormenta que ocultaba millones

La polémica estalló la mañana de este viernes cuando la cadena internacional TUDN filtró que el compromiso se adelantaría seis horas (al mediodía local). En primera instancia, el argumento oficial que se manejó apuntaba a razones climatológicas, específicamente el pronóstico de una fuerte tormenta eléctrica que azotaría el sur de la Ciudad de México por la tarde, poniendo en riesgo la integridad de los jugadores y aficionados, según publica el medio mexicano La Razón.

Sin embargo, el verdadero trasfondo no tardó en salir a la luz pública. Diversos insiders internacionales destaparon que el cambio respondía a una intensa presión de la cadena británica BBC, dueña de los derechos televisivos en el Reino Unido. La televisora buscaba que el partido arrancara a las 19:00 de Londres para asegurarse el codiciado prime time nocturno europeo y facturar millones de libras en publicidad.

El "frente común" de Aguirre y Tuchel

La propuesta de jugar a las 12:00 del día cayó de la peor manera en los banquillos de ambas federaciones. Las condiciones geográficas de la capital mexicana fueron el principal factor de resistencia.

Por el lado mexicano: El estratega Javier 'Vasco' Aguirre estalló ante la falta de consulta previa. "Me rompe un poquito la madre. Nos estamos tragando seis horas de planificación. A mí nadie me consultó y sí estoy bastante encabronado" , declaró en entrevista televisiva antes de que se revocara la medida.

Por el lado inglés: El seleccionador de los Tres Leones, el alemán Thomas Tuchel, respaldó de inmediato la postura mexicana. Jugar al mediodía bajo el intenso sol y sumando los más de 2.200 metros de altitud de la Ciudad de México significaba un riesgo de desgaste físico inhumano para estrellas como Harry Kane, poco habituadas a estos factores climáticos.

Dato Clave: La delegación inglesa se encuentra concentrada y entrenando en las instalaciones de la Cantera de Pumas, buscando una aclimatación rápida contra el reloj para contrarrestar la altura en menos de 48 horas.

Se respeta la logística de los hinchas

Frente a la rotunda negativa y furia de ambos cuerpos técnicos, a la FIFA no le quedó más opción que doblegar las manos, rechazar las exigencias de la cadena televisiva y reconfirmar el cronograma inicial.

Con la permanencia del horario nocturno, la afición local mantiene sus planes logísticos intactos. Se espera un ambiente imponente en el imponente Estadio Azteca, donde figuras como Julián Quiñones y el 'Piojo' Alvarado buscarán llevar a México a la siguiente fase ante una Inglaterra que ya respira la hostilidad de la altitud de cara al domingo.

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