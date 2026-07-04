Messi y Mbappé igualan en la cima de la tabla de goleadores del Mundial

La carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026 está más reñida que nunca. Lionel Messi y Kylian Mbappé comparten el liderato de la tabla de goleadores con siete tantos cada uno, luego de marcar en los partidos de octavos de final de sus respectivas selecciones.

Messi alcanzó esa cifra tras anotar en la victoria de Argentina por 3-2 sobre Cabo Verde. El capitán albiceleste había construido su cuenta con un triplete frente a Argelia, un doblete ante Austria, un gol contra Jordania y el tanto convertido frente al conjunto africano.

Mbappé, por su parte, igualó al argentino al transformar un penal frente a Paraguay, gol que le permitió llegar a siete conquistas en el torneo. Antes había marcado un doblete ante Senegal, un gol frente a Irak y un doblete contra Suecia, consolidándose como el principal competidor de Messi por el galardón al máximo artillero.

La pelea entre dos de las mayores figuras del fútbol mundial promete extenderse hasta las últimas instancias del campeonato. Además del título, ambos mantienen un apasionante pulso por terminar como el máximo goleador del Mundial 2026.

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