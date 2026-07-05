Video: Vinícius llegó tarde al entrenamiento de Brasil y fue abucheado

Vinícius Júnior fue protagonista fuera del campo en la previa del compromiso de Brasil ante Noruega por los octavos de final del Mundial 2026, luego de llegar tarde al entrenamiento de la selección.

En un video que circula en redes sociales, se observa al atacante del Real Madrid ingresando corriendo a unirse al grupo, mientras sus compañeros ya se encontraban realizando la sesión de trabajo con normalidad. La escena generó distintas reacciones entre los presentes, con algunos aplausos al momento de su incorporación, pero también con abucheos por parte de otros sectores.

El hecho rápidamente se trasladó a las redes sociales, donde los usuarios debatieron sobre la responsabilidad del jugador. Mientras algunos criticaron su puntualidad, otros salieron en defensa del delantero, restándole importancia al episodio en plena preparación del equipo.

Brasil llega a este compromiso tras superar a Japón por 2-1 en los dieciseisavos de final, con un gol agónico de Gabriel Martinelli que aseguró la clasificación. Ahora, la Canarinha se medirá ante Noruega, selección que llega motivada y liderada por Erling Haaland.

El encuentro está programado para este domingo a las 16:00, en un duelo decisivo por el pase a los cuartos de final del Mundial.

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