Francia sufre para vencer 1-0 a un Paraguay que no se rindió nunca

En el estadio Filadelfia, Francia pudo celebrar en una nueva jornada de la Copa Mundial de la FIFA gracias al gol de Kylian Mbappé (24' 2T, de penal). El choque por la llave 1 finalizó este sábado 1 a 0.

Kylian Mbappé se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Francia mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 5 veces al arco contrario y acertar 20 pases correctos.

Otro jugador fundamental en la defensa fue William Saliba. El zaguero de Francia fue importante por lanzar 6 pelotas fuera del área de peligro.

El delantero Kylian Mbappé de Francia sacó a bailar al volante Diego Gómez de Paraguay y le tiró un caño a los 5 minutos de la primera etapa.

El director técnico de Paraguay, Gustavo Alfaro, planteó una estrategia 5-4-1 con Orlando Gill en el arco; Juan José Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Júnior Alonso en la línea defensiva; Miguel Ángel Almirón, Diego Gómez, Andrés Cubas y Matías Galarza Fonda en el medio; y Julio Enciso en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Didier Deschamps se pararon con un esquema 4-5-1 con Mike Maignan bajo los tres palos; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne en defensa; Manu Koné, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola en la mitad de cancha; y Kylian Mbappé en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Filadelfia fue Ilgiz Tantashev.

Francia se mantiene con vida en la lucha en el campeonato y obtuvo su boleto a Cuartos de Final tras su victoria sobre Paraguay.

Después de dar el golpe al eliminar a Alemania, la Albirroja buscará seguir haciendo historia ante una Francia que atraviesa un gran presente y pretende dar otro paso rumbo a la conquista de su tercera Copa del Mundo.

Sigue aquí minuto a minuto:

El conjunto guaraní vuelve a vivir una fase eliminatoria mundialista después de 16 años. En su novena participación en una Copa del Mundo, la Albirroja intentará dar un paso más para igualar la mejor actuación de su historia, registrada en Sudáfrica 2010, donde alcanzó por única vez los cuartos de final. Una victoria en octavos le permitiría regresar a esa instancia y seguir alimentando la ilusión de protagonizar una actuación memorable.

Francia, por su parte, ratificó su condición de candidata al título con otra actuación contundente. El conjunto dirigido por Didier Deschamps goleó 3-0 a Suecia, con un doblete de Kylian Mbappé, y se clasificó a los octavos de final por undécima vez en su historia. Además, el capitán francés alcanzó los seis goles en esta edición, igualó el registro de Lionel Messi en un mismo Mundial y quedó a sólo un tanto de empatarlo como máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo.

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